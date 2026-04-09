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Entrega do JN e O Jogo a assinantes está suspensa

  • Lusa
  • 20:32

A Notícias Ilimitadas, proprietária destes títulos, responsabiliza a distribuidora, a Notícias Direct, pela decisão.

A entrega diária de edições impressas a assinantes do Jornal de Notícias (JN) e O Jogo está suspensa, informou esta quinta-feira a Notícias Ilimitadas, proprietária destes títulos, responsabilizando a distribuidora, a Notícias Direct, pela decisão.

No anúncio feito no site do JN, lê-se que “a empresa em causa, “Notícias Direct”, detida pelo Global Media Group, do empresário Marco Galinha, comunicou esta decisão ao mercado e aos colaboradores responsáveis pelas rotas de distribuição, lesando assim os milhares de subscritores deste serviço”. A Notícias Ilimitadas já garantiu que vai acionar judicialmente todos os mecanismos disponíveis.

“A entrega diária de edições impressas a assinantes do Jornal de Notícias e do desportivo O Jogo foi suspensa pela empresa que detém esta atividade”, lê-se numa informação hoje publicada. A decisão da Notícias Direct afeta ainda a distribuição das revistas Volta ao Mundo e JN História.

Face à complexidade da situação, e atendendo à degradação do serviço ao longo dos últimos meses, estão ainda a ser analisadas alternativas para a reposição da entrega a assinantes”, acrescentou. A empresa lamentou ainda a situação criada pela Notícias Direct e assegurou que tudo vai fazer para reiniciar o serviço com brevidade.

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