Era do «ChatGPT para professores» consolida a IA como aliada dos docentes em Espanha

A inteligência artificial já não é uma tendência emergente na educação, mas sim uma realidade consolidada nas salas de aula espanholas. Longe de ser vista como uma ameaça, os dados mais recentes mostram que os professores estão a integrar estas ferramentas como um aliado fundamental para melhorar a sua prática docente e evoluir para modelos de aprendizagem mais personalizados e eficazes. De acordo com a sexta edição do estudo «Educar na era da Inteligência Artificial» (Empantallados e Gad3), oito em cada dez professores em Espanha já utilizam ferramentas de IA generativa, consolidando um nível de adoção sem precedentes no sistema educativo.

Mais de metade utiliza-as várias vezes por semana, o que torna a inteligência artificial na sala de aula uma realidade quotidiana e não uma tendência emergente. De facto, seis em cada dez professores afirmam que a IA está muito ou bastante presente na sua prática educativa, evidenciando uma mudança estrutural na forma de ensinar em Espanha.

Este cenário coincide com a iniciativa institucional liderada pelo INTEF (Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e de Formação de Professores), organismo do Ministério da Educação, que em 2025 publicou o «Guia sobre a utilização da inteligência artificial no âmbito educativo», o documento de referência para a integração ética e eficaz da IA nos níveis de ensino não universitários. O Quadro de Referência da Competência Digital Docente (MRCDD), aprovado em 2022, já contemplava a necessidade de formar os docentes no uso ético de tecnologias emergentes, como a IA.

No que diz respeito ao impacto prático, os docentes utilizam a IA principalmente para elaborar planos didáticos (53%), automatizar tarefas administrativas (51%), simular situações de aprendizagem (50%) ou preparar exames e atividades (49%). Esta redistribuição do tempo letivo está a acelerar a evolução do papel do professor para funções mais estratégicas, centradas no acompanhamento personalizado do aluno, uma linha que o INTEF promove ativamente através da sua formação contínua do corpo docente.

O dado mais significativo do estudo aponta diretamente para o futuro: mais de 80% dos docentes acreditam que a IA pode melhorar a aprendizagem personalizada. Uma perceção que se coaduna com o objetivo central da política educativa digital em Espanha: adaptar conteúdos, ritmos e metodologias às necessidades individuais de cada aluno, tal como previsto nas orientações do INTEF, em consonância com os quadros da UNESCO e da Comissão Europeia.

Neste novo cenário em 2026, o desafio não é se a inteligência artificial deve entrar na educação, mas sim como fazê-lo de forma eficaz, ética e alinhada com os objetivos pedagógicos. O professor evolui assim para um perfil mais estratégico, capaz de combinar tecnologia, discernimento e acompanhamento humano.

Uma voz influente no debate internacional é a de Fengchun Miao, chefe da Unidade de Tecnologia e IA na Educação da UNESCO e autor do «AI Competency Framework for Teachers (2024)», o quadro de referência mundial que parte da premissa de que o papel do professor é insubstituível e que a IA só cumprirá a sua promessa se for colocada ao serviço do empoderamento do corpo docente.

Uma afirmação que contraria diretamente o discurso do medo: não é o professor que corre o risco de ser substituído, mas sim o sistema educativo que não souber dotá-lo das competências necessárias para liderar a transição. Segundo Miao, a IA transformou a relação tradicional entre professor e aluno numa dinâmica triangular professor-IA-aluno, um reequilíbrio que exige repensar o que se pede ao professor e, acima de tudo, o que lhe deve ser garantido.

IGNITE COPILOT

Neste contexto de transformação, soluções edTech como o IGNITE Copilot surgem como ferramentas para transferir o potencial da inteligência artificial para o dia-a-dia do corpo docente. Com mais de 24 000 professores registados e presença em mais de 150 centros educativos em Espanha e na América Latina, o IGNITE Copilot posiciona-se como uma plataforma de inteligência artificial educativa concebida especificamente para o professor de língua espanhola.

A plataforma destaca-se especialmente pela sua capacidade de abranger todo o sistema educativo. No caso de Espanha, integra na íntegra o currículo do ensino pré-escolar, básico e secundário, bem como o da Formação Profissional nos seus diferentes níveis (Básico, Médio e Superior), incorporando resultados de aprendizagem, critérios de avaliação e módulos profissionais, em conformidade com o novo modelo de competências. A nível internacional, o IGNITE Copilot também se adaptou aos quadros educativos de países como o México, a Colômbia, o Chile ou o Peru, permitindo a sua aplicação direta em estabelecimentos de ensino de toda a Ibero-América.

Além disso, a ferramenta incorpora princípios de Design Universal para a Aprendizagem (DUA), facilitando a atenção à diversidade através de propostas específicas para alunos com necessidades educativas especiais, capacidades elevadas ou contextos linguísticos diversos. A isto acrescenta-se a geração automática de rubricas de avaliação detalhadas, que permitem ao docente avaliar de forma mais precisa tanto o processo como o resultado da aprendizagem.

Tudo isto traduz-se numa otimização tangível do tempo do professor. Em tarefas como a criação de materiais didáticos, que atualmente podem representar até 16 horas semanais, a utilização de ferramentas como o IGNITE Copilot permite reduzir esse tempo para um quinto, correspondente a uma última validação conjunta; a poupança estimada situa-se entre seis e quinze horas semanais. O tempo que a IA devolve ao professor não é um benefício: é uma dívida. Uma dívida que o sistema vem acumulando há anos. Cristóbal Cobo aponta para o essencial: que o professor possa dedicar-se, finalmente, ao que importa. Todo o resto tem sido ruído administrativo disfarçado de educação.

Neste contexto, o mercado educativo mostra sinais claros de maturidade: a adoção da inteligência artificial por parte do corpo docente é já uma realidade, e a procura por ferramentas específicas que facilitem a sua aplicação pedagógica não para de crescer. Soluções como o IGNITE Copilot demonstram que a tecnologia já está preparada para transformar de forma tangível o ensino, otimizando o tempo do professor e melhorando a qualidade da aprendizagem. No entanto, o verdadeiro ponto de viragem dependerá de uma aposta estratégica para impulsionar a integração de ferramentas edTech no sistema educativo.