Feira de Artes e Antiguidades regressa a Lisboa em maio

A LAAF Lisbon Art and Antiques Fair realiza a sua 23.ª edição entre 9 e 17 de maio de 2026, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, segundo informação divulgada esta quinta-feira pela organização. O evento, promovido pela Associação Portuguesa dos Antiquários, mantém-se como um dos principais pontos de encontro do mercado de arte e antiguidades em Portugal.

A feira reúne mais de 30 expositores, incluindo antiquários, galerias e especialistas, e apresenta uma oferta que atravessa vários períodos históricos, da Antiguidade Clássica ao design contemporâneo. Entre os participantes estão entidades como a Galeria São Mamede, a São Roque Antiguidades e a Ultramar Galeria Lisboa, bem como instituições como o Museu Nacional de Arte Contemporânea e o Palácio Nacional da Ajuda. Somam-se à lista de expositores a Arte em Ação e a Rosior.

A edição de 2026 mantém o modelo de curadoria assente numa comissão de peritos que avalia critérios de autenticidade, qualidade e proveniência das peças expostas. Este modelo, segundo a organização, posiciona a LAAF como o único evento nacional com um processo de verificação estruturado neste segmento.

O programa inclui um conjunto de debates e apresentações entre 11 e 16 de maio, no âmbito das Conversas sobre Arte, com temas como o mercado de arte, as falsificações e a história das coleções. As sessões realizam-se diariamente às 18h00 e contam com a participação de curadores, historiadores e profissionais do setor.

Segunda-feira, 11 de maio, 18h00

O quotidiano da Mesa Real no Palácio da Ajuda, 1862–1910

Cristina Neiva Correia, conservadora Palácio da Ajuda

O quotidiano da Mesa Real no Palácio da Ajuda, 1862–1910 Cristina Neiva Correia, conservadora Palácio da Ajuda Terça-feira, 12 de maio, 18h00

Um Olhar sobre Pratas Antigas e Contemporâneas

Filipa Fortunato, Kukas e José Baptista, J. Baptista

Moderação: Anísio Franco, historiador de arte

Um Olhar sobre Pratas Antigas e Contemporâneas Filipa Fortunato, Kukas e José Baptista, J. Baptista Moderação: Anísio Franco, historiador de arte Quarta-feira, 13 de maio, 18h00

Magnânimo – Um faqueiro de ouro para o rei de Portugal

Lançamento: Mário Roque, coordenador geral e Hugo Miguel Crespo, coordenador/ editor São Roque Antiguidades e Galeria de Arte | Editora

Apresentação: Isabel Mayer Godinho Mendonça, Investigadora

Magnânimo – Um faqueiro de ouro para o rei de Portugal Lançamento: Mário Roque, coordenador geral e Hugo Miguel Crespo, coordenador/ editor São Roque Antiguidades e Galeria de Arte | Editora Apresentação: Isabel Mayer Godinho Mendonça, Investigadora Quinta-feira, 14 de maio, 18h00

Falsificações e o Mercado da Arte

Sebastião Jorge Neves, Antiquário, António Costa Antiguidades

Dianade Almeida Ramos, Historiadora de arte

João Alves de Oliveira, Diretor, Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária

Moderação: Vera Mariz, Coordenadora, Portuguese Chapter

Falsificações e o Mercado da Arte Sebastião Jorge Neves, Antiquário, António Costa Antiguidades Dianade Almeida Ramos, Historiadora de arte João Alves de Oliveira, Diretor, Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária Moderação: Vera Mariz, Coordenadora, Portuguese Chapter Sábado, 16 de maio, 18h00

Lançamento de A MAGAZINE

Susana Jacobetty | CEO A MAGAZINE

João Grilo | Presidente da Câmara Municipal do Alandroal

Ana Paula Amendoeira, Historiadora

Em paralelo, a organização introduz uma nova dimensão editorial através do catálogo da feira, que assume um posicionamento mais analítico e inclui contributos de responsáveis de instituições culturais, como o MUDE e o Museu de Lisboa. O tema da edição centra-se na relação entre arte e antiguidades do clássico ao contemporâneo.

A LAAF tem origem na Bienal de Antiguidades da APA, lançada em 1995, tendo passado a formato anual em 2012 e adotado a designação atual em 2019, com reforço da componente internacional. A feira integra atualmente roteiros internacionais e conta com o apoio de entidades como a Câmara Municipal de Lisboa e o Turismo de Lisboa.

A abertura ao público decorre diariamente entre as 15h00 e as 21h00, com extensão até às 23h00 aos sábados. Os bilhetes têm um custo de 15 euros para entrada individual e 25 euros na modalidade dupla com catálogo incluído.