Galp compra portefólio eólico de 320 milhões em Espanha

A Galp GALP 0,35% anunciou nesta quinta-feira a aquisição de um portefólio eólico em Espanha com 351 MW de capacidade, atualmente detido pelo consórcio Helia Funds, uma parceria entre a Plenium Partners e o Bankinter Investments. A transação avalia os ativos em 320 milhões de euros, segundo informou a petrolífera portuguesa num comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O portefólio é composto por 17 ativos eólicos localizados em áreas com recursos de vento atrativos e com início médio de operações comerciais em 2009. Operando em regime de mercado e com um histórico de desempenho consolidado, gera aproximadamente 750 GWh por ano, em média”, avança a Galp, que espera que a transação seja concluída no segundo trimestre.

Para a Galp, a compra destes ativos em Espanha “acelera a estratégia da companhia de aumentar e diversificar a sua base de geração renovável num mercado ibérico elétrico em crescimento”.

“A integração deste portefólio eleva a capacidade renovável instalada total da Galp para 2 GW e acelera a transição para um perfil mais equilibrado entre diferentes tecnologias. Aumenta a quota da produção eólica no mix renovável da Galp para cerca de 25%, melhorando os preços captados da energia e reforçando de forma significativa a contribuição e a resiliência do negócio de renováveis”, refere ainda a Galp na mesma nota aos investidores.

A empresa acrescenta, por fim, que a transação está “totalmente alinhada” com o guidance de investimento para o período 2025-2026, de até 800 milhões de euros por ano. Simultaneamente, “reforça a sustentabilidade da trajetória de crescimento renovável da empresa, com a diversificação adicional a gerar valor e a aumentar a flexibilidade estratégica no longo prazo”, sublinha a empresa coliderada por Maria João Carioca e João Diogo Marques da Silva.