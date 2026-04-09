Direto Hezbollah ataca Israel. Trump ameaça escalar ataques contra o Irão
Acordo alcançado entre EUA e Irão continua sob pressão. Trump ameaça escalar intensidade dos ataques se o cessar-fogo cair por terra, mas diz que é "altamente improvável" que tal aconteça.
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