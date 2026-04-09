Irão quer cobrar portagem em bitcoin aos petroleiros que atravessem Estreito de Ormuz
Portagem no Estreito de Ormuz de um dólar por cada barril de petróleo deverá ser cobrada em criptomoeda, segundo o Financial Times. Irão também exige acesso aos navios para despistar armas.
O Irão pretende impor uma portagem paga em criptomoedas aos petroleiros que transitam pelo Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo de duas semanas acordado na quarta-feira, exigindo ainda a monitorização rigorosa das cargas, para despistar eventuais transferência de armas. A informação foi avançada ao Financial Times por Hamid Hosseini, porta-voz do Sindicato dos Exportadores de Petróleo, Gás e Petroquímicos do Irão.
Segundo Hosseini, cada navio deve enviar um e-mail com a informação da carga e aguardar a notificação da tarifa, fixada em 1 dólar por barril de petróleo, sendo que navios vazios transitam sem custos. O pagamento deverá ser feito em bitcoin pouco depois da avaliação para evitar rastreamento ou sanções, explicou.
Na quarta-feira, um aviso em inglês transmitido via rádio alertou que navios que atravessarem o Estreito de Ormuz sem autorização serão destruídos. Segundo o Financial Times, decisões sobre as condições do trânsito deverão caber ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, que pretende que os navios usem a rota junto à costa iraniana.
Esta quinta-feira de manhã, o trânsito de petroleiros e cargueiros no Estreito de Ormuz continuavam largamente parado, segundo o site MarineTraffic, depois de o Irão ter abdicado da abertura da via, acusando Israel de violar o cessar-fogo por continuar a atacar o Líbano.
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