Irão quer cobrar portagem em bitcoin aos petroleiros que atravessem Estreito de Ormuz

O Irão pretende impor uma portagem paga em criptomoedas aos petroleiros que transitam pelo Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo de duas semanas acordado na quarta-feira, exigindo ainda a monitorização rigorosa das cargas, para despistar eventuais transferência de armas. A informação foi avançada ao Financial Times por Hamid Hosseini, porta-voz do Sindicato dos Exportadores de Petróleo, Gás e Petroquímicos do Irão.

Segundo Hosseini, cada navio deve enviar um e-mail com a informação da carga e aguardar a notificação da tarifa, fixada em 1 dólar por barril de petróleo, sendo que navios vazios transitam sem custos. O pagamento deverá ser feito em bitcoin pouco depois da avaliação para evitar rastreamento ou sanções, explicou.

Na quarta-feira, um aviso em inglês transmitido via rádio alertou que navios que atravessarem o Estreito de Ormuz sem autorização serão destruídos. Segundo o Financial Times, decisões sobre as condições do trânsito deverão caber ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, que pretende que os navios usem a rota junto à costa iraniana.

Esta quinta-feira de manhã, o trânsito de petroleiros e cargueiros no Estreito de Ormuz continuavam largamente parado, segundo o site MarineTraffic, depois de o Irão ter abdicado da abertura da via, acusando Israel de violar o cessar-fogo por continuar a atacar o Líbano.