Finanças Públicas

Itália defende suspensão das regras orçamentais de Bruxelas em caso de nova escalada do conflito no Irão

  • Lusa
  • 10:57

Na pandemia, a UE ativou a cláusula de escape das regras do Pacto de Estabilidade para permitir aos Estados responder ao impacto da crise. Itália pede que não seja "tabu" avaliar novamente a medida.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendeu esta quinta-feira uma eventual suspensão temporária do Pacto de Estabilidade e Crescimento na União Europeia no caso de um recrudescimento do conflito no Irão, à semelhança do sucedido durante a pandemia.

Se houver um novo recrudescimento do conflito no Irão, teremos de considerar seriamente a possibilidade de uma resposta europeia cuja abordagem e instrumentos não sejam muito diferentes daqueles utilizados para a pandemia. Nesse caso, não deveria ser tabu ponderar a eventual suspensão temporária do Pacto de Estabilidade e Crescimento“, afirmou Meloni, durante um debate parlamentar, em Roma.

A primeira-ministra italiana sustentou que a suspensão das regras do pacto “não se trataria de uma derrogação para um único Estado-membro, mas sim de uma medida generalizada”.

Se houver um novo recrudescimento do conflito no Irão, teremos de considerar seriamente a possibilidade de uma resposta europeia cuja abordagem e instrumentos não sejam muito diferentes daqueles utilizados para a pandemia. Nesse caso, não deveria ser tabu ponderar a eventual suspensão temporária do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Primeira-ministra italiana

Em março de 2020, no contexto da pandemia, a UE ativou a chamada “cláusula de escape” das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento – que exigem que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e impõem um défice abaixo da fasquia dos 3% -, para permitir aos Estados-membros reagir à crise provocada pela Covid-19.

Meloni acrescentou que o seu Governo está “pronto para tomar medidas sobre os lucros das empresas em caso de especulação e tomará todas as medidas possíveis para impedir a especulação nos preços da energia”.

A Itália está pronta para tomar todas as medidas possíveis para impedir potenciais comportamentos especulativos, incluindo, se necessário, novas intervenções sobre os lucros das empresas de energia“, declarou a chefe do executivo italiano, que já reduziu temporariamente os impostos sobre os combustíveis face ao aumento dos preços da energia na sequência da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

Em março de 2020, no contexto da pandemia, a UE ativou a chamada “cláusula de escape” das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento para permitir aos Estados-membros reagir à crise provocada pela Covid-19.

Na parte da sua intervenção dedicada ao conflito no Médio Oriente, Giorgia Meloni defendeu ainda que “é necessária a restauração total da liberdade de circulação no Estreito de Ormuz, que não deve estar sujeita a quaisquer restrições, como parece ter acontecido nas últimas horas”.

“Este continua a ser um dos pontos mais críticos na implementação do acordo, porque se o Irão viesse a obter o direito de aplicar direitos aduaneiros adicionais ao trânsito pelo Estreito, isso poderia ainda conduzir a consequências económicas imprevisíveis”, advertiu.

O Irão e os Estados Unidos acordaram na terça-feira uma trégua de duas semanas condicionada à reabertura do estratégico Estreito de Ormuz e têm previsto reunir-se no próximo fim de semana em Islamabad, Paquistão, para negociar um fim para o conflito. O cessar-fogo está em risco face à contínua ofensiva militar de Israel no Líbano, que, segundo Teerão, era abrangido pelo acordo, o que levou as autoridades iranianas a encerrarem de novo o Estreito.

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