Mercado Ibérico

L’Abarset encerra a temporada com mais de 100 000 visitantes e consolida o seu modelo de après-ski

  • Servimedia
  • 7:40

Num inverno marcado por nevões abundantes e boas condições de neve em Grandvalira, com espessuras notáveis em altitudes elevadas e pistas de grande qualidade durante grande parte do período.

Segundo indicou, L’Abarset tornou-se um ponto de encontro onde o dia de esqui não termina nas pistas, «mas transforma-se numa experiência social e cultural ao pé da montanha. A combinação de música, ambiente e comunidade marcou um inverno em que a atividade se prolongou desde o feriado da Purísima até ao final da temporada, com dias especialmente marcantes que coincidiram com o bom tempo e a qualidade da neve».

Neste contexto, a programação musical voltou a ser um dos eixos centrais do projeto. Ao longo da temporada, o espaço de El Tarter acolheu mais de trinta eventos de après-ski com cabeças de cartaz, aos quais se somam onze «After», um formato que se consolidou como extensão natural do dia. Com dois espaços diferenciados —Main Room e Green Room—, os «After» permitiram prolongar a experiência com sessões mais imersivas, muitas vezes com a participação dos mesmos artistas do formato après-ski.

A temporada contou com nomes de destaque da cena eletrónica internacional, como Adam Beyer, Paco Osuna, East End Dubs, 2manydjs, Damian Lazarus, Wade ou Gordo, bem como com formatos consolidados como o Brunch Electronik e o Bresh, que mantiveram o seu peso no calendário. Iniciativas como o fim de semana NOW HERE reforçaram também a ligação com o circuito musical contemporâneo.

Segundo Àlex Orúe, responsável pelo projeto, «L’Abarset já não é apenas um espaço onde acontecem coisas, mas um lugar onde se gera uma forma de viver a montanha. A música tem um papel central, mas acima de tudo é a comunidade que se cria em torno do projeto que lhe dá sentido e continuidade, temporada após temporada».

Neste sentido, o formato “L’After” foi um dos elementos mais destacados deste inverno, com uma afluência sustentada e um crescimento significativo, consolidando uma proposta que alarga o percurso da experiência para além do horário habitual. Paralelamente, o segmento VIP e a despesa média registaram uma evolução positiva, indicando uma consolidação do modelo para formatos mais cuidados e experienciais.

GASTRONOMIA

Paralelamente à programação musical, o L’Abarset tem vindo a aperfeiçoar a sua proposta gastronómica, que se integra naturalmente na experiência global do espaço. Com uma oferta centrada nos produtos e concebida para partilhar, a cozinha combina pratos de base tradicional com propostas mais contemporâneas, mantendo uma linha coerente com o posicionamento do projeto.

A restauração manteve um papel relevante ao longo de toda a temporada, especialmente em dias de grande afluência e em momentos-chave como o Natal ou o Carnaval, contribuindo para prolongar a estadia dos visitantes e reforçar a dimensão social do espaço.

O L’Abarset foi também palco de dois eventos do Snow Club Gourmet, com a participação de chefs como Iván Cerdeño e Andreu Genestra, numa aposta para ligar o projeto a iniciativas gastronómicas de referência no entorno de Grandvalira.

Com este balanço, o L’Abarset encerra uma nova temporada, reafirmando-se como um espaço onde a montanha é vivida para além do desporto, através da música, da gastronomia e de uma experiência partilhada que se consolidou como parte da identidade de Grandvalira.

 

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