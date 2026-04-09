LALIGA reforça as suas ações na luta contra o ódio através de um acordo com o Governo da Catalunha

O acordo, assinado em conjunto com os departamentos de Igualdade e Feminismo e de Desporto, permitirá alargar o alcance de iniciativas como a LALIGA VS ODIO e a LALIGA VS BULLYING, reforçando a estratégia da entidade para promover valores de respeito, inclusão e convivência dentro e fora dos estádios.

O diretor de Assuntos Públicos e Relações Institucionais da LALIGA, José Montero, destacou que a organização «acredita firmemente no poder do desporto como ferramenta de transformação social» e sublinhou que esta aliança reforça o seu compromisso face a fenómenos como o racismo, o assédio ou a discriminação, especialmente entre os mais jovens.

O acordo prevê a divulgação de campanhas de responsabilidade social através de múltiplos canais, incluindo a sua promoção em catalão, com o objetivo de chegar a um maior número de cidadãos e reforçar a sensibilização social.

Esta colaboração insere-se num contexto mais amplo de ação institucional, no qual a LALIGA se posiciona como parceira estratégica das administrações públicas para promover um desporto mais inclusivo. Neste sentido, a entidade faz parte do plano de ação impulsionado pelo Governo para prevenir e combater o racismo e os discursos de ódio no âmbito desportivo, que inclui medidas como a adesão de federações, clubes e entidades a uma Carta de compromisso pela convivência, o respeito e a igualdade.

Além disso, este impulso institucional está ligado ao desenvolvimento do futuro Pacto Nacional contra os Discursos de Ódio, liderado pelo Departamento de Igualdade e Feminismo, que procura envolver administrações, organizações sociais e atores-chave, entre os quais se encontra a LALIGA, numa resposta coordenada face a este fenómeno. O objetivo é criar uma estratégia conjunta que permita prevenir, detetar e agir contra os discursos de ódio em todos os âmbitos da sociedade.

Além disso, a assinatura do acordo foi acompanhada pela realização, em Barcelona, do encontro «Contra o ódio: políticas públicas, ação desportiva e compromissos reais», que reuniu representantes institucionais e do mundo do desporto para avançar com medidas concretas contra estes comportamentos. Um encontro que contou com a presença de especialistas como Marta Gloria, procuradora delegada da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Catalunha, e profissionais do desporto como Alberto Edjogo-Owono, ex-futebolista e comentador de televisão, e Cindy Lima, ex-jogadora profissional de basquetebol, entre outros.

Com este acordo, com a duração de um ano, a LALIGA indicou que reforça a sua posição como motor de mudança social no desporto e consolida o seu papel na construção de um ambiente desportivo livre de ódio, alinhando a sua estratégia com as políticas públicas e os quadros institucionais que procuram uma resposta global e eficaz face a esta problemática.