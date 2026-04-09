“MejoresDoctors” lembra que a saúde não se celebra apenas num único dia e que a prevenção é uma prioridade durante os 365 dias do ano

Recordou que um exame médico completo permite avaliar o estado geral de saúde de uma pessoa, identificar fatores de risco e estabelecer medidas preventivas personalizadas, acrescentando que «a qualidade deste processo depende em grande medida da experiência, formação e critério do especialista que o realiza; isto é determinante para interpretar corretamente os resultados e oferecer uma visão integral do paciente, tendo em conta o seu historial clínico, antecedentes familiares e estilo de vida».

«Por isso, é fundamental que os pacientes se informem sobre o profissional a quem pretendem recorrer. Sobre a sua trajetória, especialização e reputação do centro médico antes de comparecerem a qualquer consulta médica, seja para um check-up, uma consulta, um exame de acompanhamento ou o tratamento de uma patologia específica. Escolher corretamente traz tranquilidade e pode fazer uma diferença significativa na deteção precoce de doenças e na qualidade de vida a longo prazo», salientou.

A “MejoresDoctors” referiu que se trata de um compêndio de especialistas e cirurgiões em Espanha, com mais de 800 profissionais pertencentes a 33 áreas médicas, «onde é possível encontrar os melhores especialistas, uma vez que estes profissionais, referências nas suas respetivas disciplinas médico-cirúrgicas e que exercem em centros hospitalares espanhóis, foram selecionados com a máxima independência e total confidencialidade».

Explicou que a seleção dos médicos se baseia na trajetória, prestígio, méritos e recomendações entre médicos, bem como em testemunhos de pacientes verificados e comprováveis. O que permite que este compêndio não esteja sujeito a interferências comerciais nem a pressões setoriais.

Além disso, a plataforma destaca que dispõe de informação de valor acrescentado para o paciente, como artigos médicos sobre patologias relacionadas com as especialidades atualmente presentes no “MejoresDoctors”. Os próprios profissionais de saúde podem também propor, através do site, os seus artigos de opinião ou casos de sucesso, em benefício das pessoas que procuram informação do seu interesse.