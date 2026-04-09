Nike prestes a ‘roubar’ bola da Champions à Adidas após 25 anos

A Nike entrou em negociações exclusivas para fabricar e patrocinar as bolas de todas as competições masculinas de clubes da UEFA entre 2027 e 2031.

A norte-americana Nike está encaminhada para ganhar a corrida para se tornar a fornecedora e patrocinadora das três principais competições da UEFA, incluindo a Liga dos Campeões e a Liga Europa, a partir de 2027. O contrato da Champions pertencia Adidas desde 2001. Já a Decathlon, através da sua marca de futebol Kipsta, fornecia a bola oficial da Liga Europa desde a época 2024/2025.

O grupo norte-americano entrou em negociações exclusivas para fornecer as bolas de todas as competições masculinas de clubes da UEFA entre 2027 e 2031, revelou, em comunicado, a UC3, joint venture de gestão dos direitos comerciais que une a UEFA e a European Football Clubs. De acordo com o Financial Times , com base em fontes próximas do processo, espera-se que o valor do contrato praticamente duplique, superando os 40 milhões de euros por ano.

A Adidas, que detinha o patrocínio há 25 anos, já confirmou que não irá renovar a parceria, declarando estar “orgulhosa de ter criado a gama de bolas mais icónica de todos os tempos”. A empresa alemã sublinhou que irá continuar a fornecer as bolas de outras competições, como o Euro, a Champions feminina, a Bundesliga, a MLS e os torneios da FIFA. A Nike recusou comentar a notícia até ao momento.

Esta mudança ocorre num cenário de várias mudanças nos patrocínios das competições de futebol, aponta o jornal financeiro. A alemã Puma substitui a marca norte-americana Nike, esta época, como fornecedora da Premier League inglesa. Ao mesmo tempo, a seleção alemã deixará de vestir Adidas após o próximo Mundial, passando para a Nike em 2027, encerrando uma parceria histórica que remontava a 1950.

Além disso, de acordo com o FT, tem existido um reestruturação comercial da UEFA, tendo este processo sido gerido pela Relevent Football Partners, em nome da UC3, após conquistar no ano passado o direito de gerir os direitos comerciais das competições masculinas da UEFA entre 2027 e 2033.

Recentemente, a Anheuser-Busch InBev, dona de marcas como a Budweiser, iniciou negociações exclusivas para substituir a Heineken como parceira global de cerveja da Champions, e a Paramount Skydance foi selecionada como licitante preferencial para os direitos de transmissão no Reino Unido e na Alemanha a partir de 2027.