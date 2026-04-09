PIB dos EUA trava a fundo no quarto trimestre

⚡ ECO Fast A economia dos EUA apresentou um crescimento real do PIB de apenas 0,5% no quarto trimestre de 2025, uma queda acentuada relativamente ao trimestre anterior.

O encerramento parcial do Governo federal entre outubro e novembro de 2025 subtraiu cerca de um ponto percentual ao crescimento do PIB, impactando negativamente a economia.

Apesar da desaceleração, os lucros das empresas aumentaram significativamente e o consumo privado manteve-se dinâmico, sugerindo uma resiliência no mercado.

A economia dos EUA fechou 2025 com uma travagem brusca no quarto trimestre. Após um verão de euforia económica, a maior economia do mundo encerrou o ano passado com um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,5% em taxa anualizada no quarto trimestre, de acordo com a terceira e mais recente estimativa do Bureau of Economic Analysis (BEA), divulgada esta quinta-feira.

O valor fica não só muito aquém dos 4,4% registados no terceiro trimestre como também surpreende pela revisão em baixa: a segunda estimativa apontava para 0,7%, e a estimativa avançada inicial chegou a projetar 1,4%.

“A revisão em baixa reflete principalmente uma revisão negativa ao investimento”, destaca o BEA em comunicado, notando que há um fator de contexto que não pode ser ignorado: o encerramento parcial do Governo federal entre 1 de outubro e 12 de novembro de 2025, que “subtraiu cerca de um ponto percentual ao crescimento do PIB real no quarto trimestre.” Sem esse efeito, o número final seria materialmente diferente.

Num cenário de desaceleração, o consumo privado foi o principal amortecedor. As “vendas finais reais a compradores domésticos privados”, que agregam o consumo das famílias e o investimento privado fixo, cresceram 1,8% no trimestre, o que demonstra que o consumidor norte-americano manteve algum dinamismo, apesar do abrandamento geral, destaca o relatório do BEA.

É aqui que entra um dos indicadores mais acompanhados pela Reserva Federal (Fed): o PCE, sigla em inglês para Personal Consumption Expenditures, ou Despesas de Consumo Pessoal, o índice de preços preferido do banco central norte-americano para medir a inflação, uma vez que capta como as famílias ajustam os seus hábitos de consumo face à variação de preços, algo que o tradicional IPC (Índice de Preços no Consumidor) não reflete com a mesma precisão.

O índice de preços das compras domésticas brutas aumentou 3,7% no quarto trimestre”, o que significa que enquanto a inflação não regressar de forma sustentada aos 2%, a Fed tem margem limitada para cortar taxas.

No quarto trimestre de 2025, o índice PCE cresceu 2,9% em termos anualizados. Excluindo alimentação e energia, ficou em 2,7%. Os dados mensais mais recentes, referentes a março, apontam para um PCE global a subir 0,4% em cadeia, enquanto o PCE core, que exclui energia e alimentação, também avançou 0,4% no mês e manteve-se em 3% em termos homólogos, ligeiramente acima do objetivo de 2% da Fed.

“O índice de preços das compras domésticas brutas aumentou 3,7% no quarto trimestre“, refere o comunicado do BEA. Isto significa que enquanto a inflação não regressar de forma sustentada aos 2%, a Fed tem margem limitada para cortar taxas, o que mantém a pressão sobre o crédito e o custo de financiamento das empresas e famílias. Mas nem tudo foi negativo na economia americana no quatro trimestre do ano passado:

Os lucros das empresas, após ajustamentos de inventários e de consumo de capital, subiram 246,9 mil milhões de dólares no quarto trimestre, acima dos 175,6 mil milhões do trimestre anterior.

246,9 mil milhões de dólares no quarto trimestre, acima dos 175,6 mil milhões do trimestre anterior. O Rendimento Interno Bruto (GDI) real cresceu 2,6% , o que sugere que a economia gerou rendimento a um ritmo mais robusto do que o PIB isolado indica.

, o que sugere que a economia gerou rendimento a um ritmo mais robusto do que o PIB isolado indica. E no mercado de trabalho, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego situaram-se em 219 mil na última semana, acima das 210 mil previstas e das 202 mil da semana anterior. Já os pedidos continuados ficaram em 1,794 milhões, abaixo dos 1,828 milhões esperados, o que sugere que, apesar de algum nervosismo na entrada no mercado de trabalho, a permanência no emprego é ainda relativamente estável.

Numa perspetiva anual, o PIB real dos EUA cresceu 2,1% em 2025, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias e pelo investimento – um valor que já era identificado na anterior estimativa. “De uma perspetiva regional, o PIB real cresceu em todos os 50 estados e no Distrito de Columbia“, refere o relatório, num reflexo direto do encolhimento da máquina federal.

A próxima publicação do BEA, marcada para 30 de abril, trará a estimativa avançada do PIB do primeiro trimestre de 2026, precisamente o período em que as tarifas comerciais do Governo de Donald Trump começaram a produzir efeitos mais visíveis na economia.