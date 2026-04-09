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Portugueses gastam 5 milhões por dia em raspadinhas

  • Carolina Neves Carvalho
  • 12:43

Em 2025, os Jogos Santa Casa geraram 3,14 mil milhões em vendas brutas e criaram 44 novos milionários.

Cerca de 5 milhões de euros é quanto os portugueses gastaram por dia em raspadinhas em 2025, num total de 1.886 milhões de euros que fazem da Lotaria Instantânea o jogo mais popular do país. Este segmento compõe 60% das vendas totais dos Jogos Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – que fechou o ano de 2025 com 3.143 milhões de euros em vendas brutas, o segundo melhor ano de vendas, de acordo com o Relatório de Gestão e Contas 2025 do Departamento de Jogos.

Os prémios atribuídos (em todos os jogos) totalizaram os 1.944 milhões de euros, numa média diária de 5 milhões de euros, e tendo sido criados mais 44 novos milionários (que receberam prémios iguais ou superiores a 1 milhão de euros).

No total, foram registadas 1.426 milhões de apostas, com um valor médio de 2,74 euros por aposta, em 2025.

A Lotaria Instantânea, a raspadinha, manteve-se como o produto mais relevante do portefólio, com 1.886 milhões de euros em vendas brutas (60% do total) crescendo 2,1% face ao ano anterior.

Entre os jogos com maior crescimento percentual, destaca-se o Totobola, com uma variação positiva de 25%, ainda que com um volume reduzido de 5,6 milhões de euros. A Lotaria Clássica subiu 17,2% para 57,7 milhões, a Lotaria Nacional cresceu 15% para 89,5 milhões e a Lotaria Popular avançou 11,1% para 31,8 milhões. O Euromilhões e Milhão registou um crescimento mais moderado de 2,2%, mas manteve o maior volume em apostas mútuas, com 578,1 milhões de euros.

No sentido contrário, o EuroDreams recuou 13,3% para 91,8 milhões de euros, o Placard caiu 9,9% para 382,7 milhões e o Totoloto contraiu 6,2% para 109,3 milhões.

Em termos de estrutura de vendas, a Lotaria Instantânea representa 60% do total, seguida das Apostas Mútuas com 25%, o Placard com 12,2% e a Lotaria Nacional com 2,8%.

É ainda de notar que os jogos de fortuna ou azar através do canal digital aumentaram, atingindo os 137 milhões de euros em vendas, quando comparados com 2023 e 2024. A App JSC representa 52% do total vendido digitalmente.

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