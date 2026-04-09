Presidente Seguro chamou APS e ASF a Tomar

O Presidente da República, António José Seguro, está em Presidência Aberta nas regiões da Zona Centro afetadas pelas recentes intempéries e recebeu, esta quarta-feira, em audiências distintas, na Casa dos Tectos, em Tomar, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), para além de outras entidades.

Numa primeira audiência, esteve presente o Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF, Eduardo Pereira e, logo de seguida, o Presidente da República recebeu o Presidente do Conselho de Direção da APS, José Galamba de Oliveira, e a Diretora-Geral, Alexandra Queiroz.

Já durante esta Presidência Aberta, Seguro tem pedido celeridade na resolução de processos de sinistros, exigindo publicamente que as seguradoras cumpram os prazos de pagamento dos apoios e indemnizações. O Presidente tem sublinhado a necessidade de uma resposta rápida para que os cidadãos e empresas afetados pelas intempéries de janeiro e fevereiro possam iniciar a reconstrução, fazendo críticas aos atrasos e, dessa forma, dando voz ao descontentamento de autarcas e empresários, como os da região de Leiria, relativamente à demora nas peritagens e na libertação de verbas pelas seguradoras.

Embora o teor das conversações não tenha sido revelado, dados recentes divulgados pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), indicam que os estragos cobertos pelas recentes tempestades superam os 1.000 milhões de euros, com cerca de 303 milhões já pagos em indemnizações até ao início de abril.

Já a Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF) tem justificado a demora em alguns casos devido à complexidade técnica das peritagens industriais e à dificuldade de dar resposta imediata a quase 200 mil sinistros.