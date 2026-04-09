Putin anuncia trégua temporária na guerra com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira uma trégua na guerra com a Ucrânia durante a Páscoa ortodoxa, avança a Reuters. Este cessar-fogo temporário tem início no sábado, 11 de abril, às 16h00, e termina no final do dia seguinte, 12 de abril.

“Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá o exemplo da Federação Russa”, indica o Kremlin. O decreto presidencial foi assinado depois do presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky ter proposto uma pausa nos ataques a infraestruturas energéticas durante este período festivo em ambos os países.

O comunicado do Kremlin indica que o ministro da Defesa deu instruções para que sejam “interrompidas, durante este período, as ações militares em todas as direções” ainda que as “tropas devem estar prontas para eliminar todas as possíveis provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas”.

Já na última Páscoa, Putin tinha decretado um cessar-fogo unilateral de 30 horas ainda que ambas as partes se tenham acusado de terem violado a pausas nas hostilidades.