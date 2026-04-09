REN emite primeiras garantias de origem de biometano

A REN – Rede Elétrica Nacional, realizou, no dia 20 de março, a primeira emissão de Garantias de Origem (GO) de biometano produzido em Portugal.

“Esta emissão assinala um novo marco no desenvolvimento do mercado nacional de energia renovável e na consolidação do sistema europeu de certificação de energia”, afirma a REN num comunicado. Para a empresa liderada por Rodrigo Costa, este passo é relevante na medida em que contribui para a descarbonização da economia e para o desenvolvimento de um mercado europeu de garantias de origem de gases renováveis.

As Garantias de Origem certificam a origem do biometano produzido pela Capwatt, na Central de Produção de Biometano de Aljustrel, tornando a empresa na primeira entidade a receber um certificado de produção deste gás renovável em território nacional.

As garantias de origem são certificados eletrónicos que comprovam ao consumidor final que uma dada quantidade de energia foi produzida a partir de uma determinada fonte e tecnologia. Desta forma, os próprios consumidores finais podem demonstrar os seus consumos de energia renovável, nomeadamente no contexto das suas estratégias de sustentabilidade e respetivas obrigações de reporte. “No caso do biometano, as GO assumem particular relevância ao assegurarem a rastreabilidade e valorização de gases renováveis, promovendo a descarbonização de setores de difícil eletrificação”, indica a REN.

A REN, como Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO), iniciou, em junho de 2024, o alargamento da sua atividade ao setor dos gases, numa primeira fase com operações exclusivamente de âmbito nacional. Em novembro do mesmo ano, com a adesão à Association of Issuing Bodies (AIB) e ao sistema European Energy Certificate System(EECS), passou também a abranger operações internacionais, integrando-se plenamente nas plataformas europeias e permitindo a livre circulação e o reconhecimento mútuo destes certificados. Com este passo, Portugal juntou-se ao grupo de países que lideram a implementação deste sistema a nível europeu, explica a empresa. Atualmente, são já 13 os países interligados através deste sistema, prevendo-se ainda um crescimento significativo nos próximos anos.