Salesianos de Manique muda regime de refeições. Pratos iguais para todos

O colégio dos Salesianos de Manique alterou o regime de refeições e vai disponibilizar as mesmas opções para alunos do regime privado e abrangidos pelo contrato de associação, que continuam a pagar 1,46 euros por refeição.

Numa circular enviada aos encarregados de educação na quarta-feira, a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, aquela escola do concelho de Cascais explica que a cantina passará a disponibilizar “também para os alunos do contrato de associação três opções de refeições diárias”, a partir de segunda-feira.

A alteração do regime de refeições surge na sequência de uma notícia da Lusa que revelou, em março, que as refeições servidas aos alunos que pagam mensalidades são melhores do que as dos restantes.

Durante vários anos, os alunos das turmas financiadas pelo Estado podiam escolher entre as várias opções disponíveis na cantina, pagando a diferença entre o valor pago pelo Estado e o valor pedido aos alunos do regime privado.

Há dois anos, as famílias pagavam cerca de seis euros por dia para os filhos poderem escolher do menu dos alunos do privado, mas existia um limite máximo que podia ser cobrado aos alunos com contrato de associação (atualmente são 1,46 euros por almoço) e, por isso, a escola foi penalizada pela tutela e obrigada a devolver essas verbas às famílias.

Os pais defendiam o regresso ao modelo que lhes permitia escolher as refeições dos filhos, mas quando o caso foi noticiado, a direção da escola explicou à Lusa que a alteração do regime das refeições depende do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Segundo a informação enviada aos pais, as alterações que entram em vigor a partir da próxima semana resultam de “um enorme esforço da Fundação Salesianos e uma grande colaboração da Câmara Municipal de Cascais”.

A autarquia vai passar a contribuir com um valor por refeição idêntico ao disponibilizado às escolas públicas do concelho.

A partir de segunda-feira, todos os alunos do colégio vão poder escolher entre três opções: prato normal, prato alternativo ou vegetariano, ou prato de dieta, mantendo-se os custos que, para os alunos do contrato de associação, correspondem a 1,46 euros por refeição.

Os alunos já podem reservar as refeições para a próxima semana e a diferença “é da noite para o dia”, disse à Lusa Rute Vieira, mãe de um aluno do 9.º ano. “Percebe-se que a apresentação é exatamente a mesma (face aos menus que antes eram exclusivos do regime privado) e as refeições são muito diferentes daquilo a que estávamos habituados”, sublinhou Rute Vieira, uma das encarregadas de educação que denunciou o caso em março.

Além da existência de apenas uma opção, os pais relataram, na altura, que o menu parecia repetir-se frequentemente e a qualidade das refeições era inferior à das dos alunos do regime privado.

A ementa provisória para a próxima semana, publicada no ‘site’ do colégio, ainda inclui o prato do dia dos alunos do regime público, que vai deixar de existir.

Na segunda-feira, por exemplo, esses alunos comeriam tortilha de fiambre e cogumelos com arroz, enquanto os colegas que pagam mensalidade poderiam optar entre carbonara de cogumelos e fiambre, risoto de cogumelos com tomilho e queijo da ilha ou bife de atum com cebolada e batata cozida.

Agora, todos poderão escolher entre as mesmas opções.