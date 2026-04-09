Santa Casa alcança em 2025 o maior lucro em 17 anos

O último ano foi de reforço financeiro para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que encerrou o exercício de 2025 com o melhor resultado financeiro em 17 anos. De acordo o relatório e contas da instituição, apresentado nesta quinta-feira, o lucro da instituição totalizou 43,6 milhões de euros, um salto de 44% face aos 30,3 milhões obtidos em 2024. O principal contributo foi o crescimento das receitas com os jogos sociais.

A receita corrente atingiu 308,4 milhões, um crescimento face ao ano anterior (293,8 milhões), “reforçando uma tendência positiva assente também na estratégia de diversificação de fontes de receita”. Porém, esta rubrica ficou abaixo dos 317,1 milhões de euros orçamentados. A principal rubrica da receita corrente corresponde aos resultados provenientes dos jogos sociais (206,9 milhões de euros), representando 67,1% do total da receita corrente. Este desempenho traduz um crescimento de 4,1% face ao ano anterior (+8,2 milhões de euros).

Segundo a instituição, “as receitas associadas à Ação Social aumentaram 9%, enquanto a área da Saúde apresentou um crescimento de 14%. A área do Património registou igualmente um crescimento de 9% nas receitas, tendo gerado 10,4 milhões de euros em rendas“.

A despesa corrente cresceu 4,9%, para 266,2 milhões de euros, “justificado, sobretudo, pelo contínuo investimento da SCML nas suas equipas (+11,8 milhões de euros, decorrente de um conjunto de medidas/processos transversais à SCML, como sendo a atualização das tabelas salariais e descongelamento das progressões de carreira, algumas delas sem alterações desde 2009)”. Como tem acontecido historicamente, em 2025 as principais áreas da despesa corrente são a área da Ação Social (54,7%) e da Saúde (24,8%).

O saldo de tesouraria saltou para 108 milhões de euros, mais 55% que o registado no exercício anterior. Este é um dos pontos do plano de reestruturação, e esta marca acima dos 100 milhões antecipa em quase dois anos esta meta.

“O plano de reestruturação iniciado no segundo semestre de 2024 tem vindo a reforçar a gestão global e a sustentabilidade da instituição. Em 2025, avançámos de forma consistente na implementação deste plano, concluindo 31 das 100 medidas previstas e atingindo uma execução física de 63%. Este esforço decorreu em paralelo com iniciativas de melhoria dos processos internos e com a reorganização estrutural iniciada no ano anterior”, afirma Paulo Sousa, no mesmo documento. O Provedor da SCML, que substituiu Ana Jorge em 2024, acrescenta ainda que “o reforço da gestão e da eficiência traduziu-se na consolidação do equilíbrio económico e financeiro, refletido num saldo global positivo de 40,7 milhões de euros e num resultado líquido de 43,6 milhões de euros”.

No que toca aos jogos, 2025 foi o melhor dos últimos cinco anos em termos de vendas brutas dos jogos sociais do Estado, totalizando 3,14 mil milhões de euros, “dos quais 3,05 milhões (97,3%) retornaram à sociedade”. No total, os Jogos Santa Casa entregaram ao Estado em 2025 cerca de 870 milhões de euros, o segundo melhor resultado dos últimos cinco anos. Foram atribuídos prémios no valor total de 1,94 mil milhões de euros, sendo que os mediadores dos Jogos Santa Casa receberam uma remuneração de perto de 250 milhões.