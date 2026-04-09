Shortlist: seis propostas entre moda, fotografia e experiências vínicas

Da nova mala da Gucci a uma exposição em Lisboa, passando por fragrâncias e colaborações de moda, esta semana reúne propostas que cruzam criatividade e experiência.

A Shortlist desta semana reúne propostas que cruzam moda, perfumaria e arte. Da mala Paparazzo da Gucci às novas apostas olfativas da Mugler e da Maison Margiela, passando pela colaboração entre Onitsuka Tiger e Versace. Para sair, a sugestão é um jantar vínico no The Yeatman, uma experiência tão exclusiva quanto o território que homenageia – o Pico.

1. Gucci apresenta a mala Paparazzo

A Gucci coloca no centro da sua nova cápsula uma peça que integra uma narrativa visual inspirada no imaginário mediático e na cultura de celebridade. A mala Paparazzo distingue-se pelo seu formato compacto e estrutura definida, pensada para um uso funcional no quotidiano. Produzida em pele, com linhas depuradas e ferragens discretas, privilegia uma estética minimalista, ao mesmo tempo que mantém códigos reconhecíveis da casa. A Gucci sublinha sua versatilidade, permitindo diferentes formas de utilização – do ombro ao crossbody. A mala Paparazzo encontra-se disponível nos canais oficiais da Gucci, incluindo loja online e pontos de venda selecionados.

2. Mugler apresenta Alien Pulp Eau de Parfum

A Mugler lança uma nova interpretação da sua assinatura Alien, com a chegada de Alien Pulp Eau de Parfum. Segundo a marca, a composição introduz um toque de framboesa, descrito como suculento e vibrante, que se combina com a assinatura de jasmim e almíscar amadeirado característica de Alien. Criada por Dominique Ropion, a fragrância propõe uma leitura floral frutada, estruturada em três momentos: uma abertura marcada por notas frutadas, um coração floral intenso e um fundo amadeirado e almiscarado. Alien Pulp apresenta-se num frasco recarregável, alinhado com a estratégia de sustentabilidade da marca, que aposta em formatos duradouros desde a década de 1990. Produzido em França, o perfume estará disponível nos pontos de venda habituais da Mugler, com diferentes formatos compatíveis com recargas de 100 ml.

3. Onitsuka Tiger e Versace apresentam campanha conjunta

A Onitsuka Tiger e a Versace estão unidas numa colaboração de precisão japonesa e linguagem estética italiana. Segundo as marcas, no centro desta parceria está uma reinterpretação do modelo icónico TAI-CHI Sakura, produzido na fábrica Sanin, em Tottori, no Japão. O design incorpora elementos distintivos das duas casas, incluindo dupla costura nas riscas da Onitsuka Tiger e o emblemático símbolo Medusa da Versace. Do ponto de vista estratégico, a aproximação entre marcas com heranças distintas para criar peças híbridas, capazes de dialogar com diferentes públicos. A campanha foi captada pelo fotógrafo Frank Lebon, destacando as forças de cada uma das marcas: o saber-fazer da japonesa Onitsuka Tiger, o luxo da italiana Versace.

4. Maison Margiela lança coleção de fragrâncias Scentsorium

A Maison Margiela reforça a sua presença na perfumaria de luxo com o lançamento da coleção Scentsorium, desenvolvida em parceria com o L’Oréal Group. A nova linha foi apresentada em Xangai e chega às lojas a 21 de abril, marcando um novo capítulo na estratégia do grupo para o segmento premium. A coleção integra seis fragrâncias unissexo (Blaze of Stillness, Silent Fury, Anguish and Awe, Tender Defiance, Delight in Despair e Fit of Folly) com concentrações entre 25% e 30%. Segundo a marca, as composições assentam numa paleta reduzida de ingredientes, privilegiando precisão e intensidade olfativa. O desenvolvimento prolongou-se por três anos, refletindo uma abordagem mais próxima da perfumaria de nicho.

5. Vinhos dos Açores de regresso ao The Yeatman

A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico regressa ao The Yeatman Hotel para um jantar vínico que destaca a produção açoriana. A iniciativa reforça a presença crescente dos vinhos dos Açores em contextos de alta gastronomia, promovendo a singularidade de um território moldado por condições vulcânicas. O menu será preparado pelo chef Ricardo Costa e harmonizado com uma seleção de referências da cooperativa, incluindo Terras de Lava Rosé 2024, Arcos Vulcânicos 2021, Arinto dos Açores 2023, Rola Pipa 2023 e Lajido 2009. O jantar acontece a 16 de abril, em Vila Nova de Gaia. O preço é de 120 euros por pessoa, com reservas disponíveis através do hotel.

6. Gulbenkian apresenta O Portugal de Todd Webb

A Fundação Calouste Gulbenkian inaugura a 10 de abril a exposição O Portugal de Todd Webb, dedicada a um dos mais relevantes fotógrafos americanos da segunda metade do século XX. Pouco conhecido em Portugal, Todd Webb afirmou-se como um observador atento da vida quotidiana e dos espaços urbanos, segundo a instituição. A mostra, com curadoria de Jorge Calado, reúne 61 fotografias inéditas captadas durante três viagens do fotógrafo a Portugal, entre as décadas de 1970 e 1980. As imagens, recentemente doadas pelo Todd Webb Archive à Biblioteca de Arte da Gulbenkian, são apresentadas na totalidade, acompanhadas por dois núcleos adicionais com trabalhos sobre Nova Iorque e a África subsaariana — este último realizado por encomenda das Nações Unidas. O Portugal de Todd Webb estará patente até 27 de julho, na Galeria do Piso Inferior do edifício sede.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.