Sucesso da NASA pressiona China a cumprir aterragem lunar até 2030
Sucesso da missão Artemis da NASA pressiona a China na corrida espacial. Pequim quer cumprir primeira aterragem de astronautas chineses na Lua até 2030.
A missão Artemis da NASA está a ser acompanhado de perto pela China e pressiona o país a levar os primeiros astronautas chineses até à superfície da Lua até 2030. À medida que a competição entre EUA e China aumenta ao nível comercial, de tecnologia e poder militar, a exploração lunar é mais uma arena concorrencial entre as duas nações.
A China tem desenvolvido novas tecnologias para alcançar o seu primeiro voo espacial tripulado por humanos, como o foguetão Longa Marcha-10 (LM-10) e a nave espacial Mengzhou. Pequim já tinha testado em agosto do ano passado o módulo lunar Lanyue, na província chinesa de Hebei, que levará os astronautas chineses da órbita lunar até à superfície da Lua.
“Não há maior prémio para a China atualmente do que levar pessoas à Lua. Este é o próximo passo essencial para a China rumo à supremacia no espaço”, afirmou Clayton Swope, vice-diretor do Projeto de Segurança Aeroespacial do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede nos EUA, citado pela Reuters.
Nos últimos anos, a China alcançou alguns marcos na corrida espacial, tornando-se no primeiro país a trazer amostras recolhidas por robôs tanto do lado visível como do lado oculto da Lua. O país também tem vindo a aprimorar o seu programa de voos espaciais tripulados em operação nas estações espaciais e na resolução de emergências em órbita.
Com a concorrência entre EUA e China a aumentar ao nível comercial, bem como tecnológico e militar, a corrida ao espaço e a exploração lunar é mais uma área onde as duas nações concorrem para a liderança.
“A China poderá evitar usar diretamente linguagem que sugere que há uma corrida lunar ou ao espaço, mas a sua estratégia global é dominar o espaço”, disse Kathleen Curlee, analista da Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology, citada pela Reuters.
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