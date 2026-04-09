Sucesso da NASA pressiona China a cumprir aterragem lunar até 2030

A missão Artemis da NASA está a ser acompanhado de perto pela China e pressiona o país a levar os primeiros astronautas chineses até à superfície da Lua até 2030. À medida que a competição entre EUA e China aumenta ao nível comercial, de tecnologia e poder militar, a exploração lunar é mais uma arena concorrencial entre as duas nações.

A China tem desenvolvido novas tecnologias para alcançar o seu primeiro voo espacial tripulado por humanos, como o foguetão Longa Marcha-10 (LM-10) e a nave espacial Mengzhou. Pequim já tinha testado em agosto do ano passado o módulo lunar Lanyue, na província chinesa de Hebei, que levará os astronautas chineses da órbita lunar até à superfície da Lua.

“Não há maior prémio para a China atualmente do que levar pessoas à Lua. Este é o próximo passo essencial para a China rumo à supremacia no espaço”, afirmou Clayton Swope, vice-diretor do Projeto de Segurança Aeroespacial do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede nos EUA, citado pela Reuters.

Nos últimos anos, a China alcançou alguns marcos na corrida espacial, tornando-se no primeiro país a trazer amostras recolhidas por robôs tanto do lado visível como do lado oculto da Lua. O país também tem vindo a aprimorar o seu programa de voos espaciais tripulados em operação nas estações espaciais e na resolução de emergências em órbita.

Com a concorrência entre EUA e China a aumentar ao nível comercial, bem como tecnológico e militar, a corrida ao espaço e a exploração lunar é mais uma área onde as duas nações concorrem para a liderança.

“A China poderá evitar usar diretamente linguagem que sugere que há uma corrida lunar ou ao espaço, mas a sua estratégia global é dominar o espaço”, disse ​Kathleen Curlee, analista da Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology, citada pela Reuters.