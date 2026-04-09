Tekever reforça “compromisso” com Ucrânia e abre novo hub

Um ano depois de abrir o seu escritório na Ucrânia, a Tekever está a reforçar o “compromisso” com o país e acaba de abrir um hub de I&D na Diia.City, a zona económica virtual, criada pelo governo ucraniano para empresas tecnológicas.

“Uma das principais prioridades estratégicas da Tekever Ucrânia para este ano é construir uma equipa central forte. Estamos focados em criar as condições certas para o nosso pessoal, bem como em simplificar as operações legais e fiscais, o que a residência na Diia.City permite. O estatuto reforça também a nossa posição como empregador inovador, tanto para a nossa equipa como para futuros candidatos”, afirma Kateryna Bezsudna, diretora da Tekever Ucrânia ao ECO/eRadar.

A decisão de abrir um novo hub de I&D na Ucrânia faz parte do plano de expansão da unicórnio nacional, um reforço do “compromisso” do apoio às autoridades ucranianas. Desde 2022, com a invasão russa, a empresa portuguesa tem vindo a trabalhar “em estreita colaboração com as Forças Armadas da Ucrânia, evoluindo os seus sistemas em sintonia com as necessidades operacionais reais”, destaca fonte oficial da companhia.

Desde abril do ano passado, que a empresa passou a ter também a um escritório no país, e em setembro Kateryna Bezsudna assumiu como diretora da Tekever nesse mercado.

Estamos a evoluir para o estabelecimento de operações sistemáticas na Ucrânia, apoiadas por uma equipa local, infraestruturas e uma visão de longo prazo. É vital para nós construir esta equipa na Ucrânia, junto com especialistas ucranianos que trazem uma experiência única do mundo real e um profundo conhecimento contextual. Kateryna Bezsudna Diretora da Tekever Ucrânia

Este novo centro de inovação está inserido na Diia.City, a zona económica virtual, criada pelo governo ucraniano para empresas tecnológicas, que já reúne mais de 4.000 empresas e mais de 148.000 profissionais de TI. No hub “equipas de engenheiros ucranianos vão trabalhar em estreita colaboração com as equipas em Portugal e Reino Unido para aperfeiçoar as principais plataformas, nomeadamente o AR3 e o AR5“, que já acumularam mais de 50 mil horas de voo, aponta fonte oficial da companhia.

Para este mercado, a empresa tem um processo de recrutamento em curso. “As novas funções reforçam a capacidade da Tekever Ucrânia em matéria de integração, ensaios e avaliação, manutenção e reparação, e formação”, destaca fonte oficial, sem adiantar vagas, nem o atual número de trabalhadores no país.

“Estamos a evoluir para o estabelecimento de operações sistemáticas na Ucrânia, apoiadas por uma equipa local, infraestruturas e uma visão de longo prazo. É vital para nós construir esta equipa na Ucrânia, junto com especialistas ucranianos que trazem uma experiência única do mundo real e um profundo conhecimento contextual”, explica Kateryna Bezsudna.