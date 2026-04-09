Trump pressiona Europa para envio de forças para o Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos voltaram a pressionar os países europeus para o envio de forças para o Estreito de Ormuz. Trump espera compromissos concretos nos próximos dias, informou Mark Rutte, secretário-geral da NATO, a algumas capitais europeias, depois da sua reunião de quarta-feira com Donald Trump.

A informação foi avançada pela revista alemã Der Spiegel e confirmada pela Reuters junto de dois diplomatas europeus. Trump espera compromissos concretos nos próximos dias para o envio de navios de guerra ou outras capacidades militares da Europa, escreve a revista, referindo que vários diplomatas europeus descrevem esta posição como um ultimato.

Na rede Truth Social, Donald Trump fez uma nova publicação em que mostra o seu desapontamento com a NATO, apontando que “ninguém percebe nada a não ser que se exerça pressão sobre eles”.

Na quarta-feira Mark Rutte e Trump reuniram na Casa Branca, no mesmo dia em que os EUA e o Irão acordaram um cessar-fogo de duas semanas. O tema da eventual saída dos EUA na NATO terá sido discutido, mas não houve nenhum anúncio do lado da administração Trump.

“Ele está claramente desapontado com muitos aliados NATO e eu percebo o seu ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, também pude referir o facto de que a grande maioria das nações europeias tem sido útil, com bases, com logística, com sobrevoos, com a garantia que cumprem com os seus compromissos. Foi uma conversa muito franca, muito aberta, mas também uma discussão entre dois bons amigos”, descreveu Mark Rutte, secretário-geral da NATO, sobre o encontro com Donald Trump na quarta-feira, em entrevista à CNN.

“Há claramente uma desilusão, mas ao mesmo tempo, ele também estava a ouvir com atenção os meus argumentos sobre o que estava a acontecer. Também lhe chamei a atenção para o facto de ter sido a sua liderança que permitiu o compromisso de despesa [em Haia]. Portanto, os 5% [de peso da despesa de defesa no PIB]. É uma mudança transformadora na NATO. É um legado transformador que ele deixa”, disse o secretário-geral da NATO, quando questionado sobre se Trump manifestou intenção de sair da NATO ou de não apoiar tanto a Aliança Atlântica quanto anteriores presidentes.

Numa publicação na Truth Social — replicada pela Casa Branca na rede social X —, Donald Trump foi mais vocal. “A NATO não estava lá quando precisámos dela, e não vai estar lá quando precisarmos de novo. Lembrem-se da Gronelândia, esse grande, mal gerido, pedaço de gelo”, disse.