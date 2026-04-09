UGT decide se alinha ou não em acordo sobre lei laboral. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
É desta que há acordo na Concertação Social em torno da reforma da lei do trabalho? Esta quinta-feira, a UGT vai levar o documento ao seu secretariado nacional e este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre a campanha de IRS relativa aos rendimentos recebidos em 2025 e ainda sobre o novo simulador de pensões disponível na app da Segurança Social.
Reforçamos também o convite para a quarta edição da Conferência Anual do Trabalho, que no dia 21 de abril vai reunir decisores, empresários e trabalhadores em torno de temas tão quentes como a reforma da lei do trabalho, a imigração, as competências e os salários.
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