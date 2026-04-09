Via Verde lança campanha “Dá Via Verde ao que Importa”

O objetivo da nova campanha passa por posicionar a Via Verde como facilitadora da vida das pessoas, ao integrar cobrança de portagens, estacionamento e carregamento elétrico numa só app.

“Dá Via Verde ao que Importa” é o mote da nova campanha da Via Verde que pretende assinalar uma evolução estratégica da marca. A marca do grupo Brisa pretende posicionar-se como facilitadora da vida das pessoas, por integrar serviços que vão do pagamento de portagens ao estacionamento e carregamento elétrico.

A campanha arranca esta quinta-feira e estará presente em televisão, rádio, outdoor (OOH), cinema e digital. O conceito criativo foi desenvolvido pela FunnyHow e teve a consultoria de produção da Pro(u)d. A produção do filme esteve a cargo da Krypton com a realização de Fred Oliveira. O planeamento de meios é da Arena Media.

Com o novo posicionamento, a marca quer integrar-se de forma natural na vida das pessoas, “tornando o dia a dia mais simples, sem complicações, e libertando espaço para o que é verdadeiramente importante”, explica em comunicado.

O mote “Dá Via Verde ao que importa” representa uma apropriação da expressão que a marca diz ter entrado no léxico português, com o intuito de reforçar a proximidade emocional. “Mais do que uma assinatura, o conceito traduz uma ideia clara — dar Via Verde é simplificar para dar prioridade ao que realmente interessa“, nota a marca de mobilidade.

O filme principal da campanha, intitulado “Momentos da Via”, acompanha um homem que, perante uma situação urgente, sai apressado do trabalho. Ao longo do trajeto, é possível ver diferentes funcionalidades da Via Verde, como a passagem em portagens e o encontrar e pagar estacionamento. O clímax revela o destino da personagem — a escola –, onde o protagonista chega a tempo de assistir à atuação da filha.

Em rádio existem três versões construídas a partir do mesmo conceito do filme, com um elemento sonoro comum. Os spots exploram situações do quotidiano onde a urgência e a prioridade são evidentes. No outdoor, as execuções recriam a proposta de valor da marca através das personagens do filme.