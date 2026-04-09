Volkswagen prepara nova geração elétrica com produção em Portugal

Ricardo Vieira, licenciado em Economia e diretor-geral da Volkswagen em Portugal, conta com mais de 20 anos de experiência no setor automóvel, partilha a visão da VW sobre a evolução do mercado neste momento de transformação da indústria e a importância da Autoeuropa como ativo industrial relevante no ecossistema europeu.

No momento da maior transformação da sua história, entre eletrificação, digitalização e novos modelos de utilização, a Volkswagen procura reforçar o seu posicionamento como marca generalista de referência, mantendo elevados padrões de qualidade e confiança. “Somos uma marca generalista com padrões de segmento superior”, sublinha o nosso convidado destacando a confiança e fidelização como pilares da marca.

Neste episódio do videocast ECO Auto, Ricardo Vieira explica que a evolução da transformação da indústria automóvel vai além da motorização. “O automóvel deixou de ser apenas hardware. O software mudou tudo“, apontando o papel crescente na indústria e nas atualizações remotas que mudam a relação do cliente com o carro e aborda a evolução da mobilidade elétrica que no nosso mercado cresce acima da média europeia. Estamos numa fase relativamente avançada da adoção do elétrico e revela que metade das vendas da Volkswagen em Portugal já são veículos eletrificados.

Apesar do crescimento persistem desafios. “Precisamos de acelerar o desenvolvimento da rede de carregamento”, reconhecendo que a evolução da infraestrutura será determinante para sustentar o ritmo da transição com um papel crescente do software e da conectividade na experiência automóvel.

Sobre a mudança de comportamento dos clientes, Ricardo Vieira assume que “o cliente hoje é racionalmente emotivo” e confirma que o perfil do consumidor está a evoluir para novos modelos e que “a utilização está a substituir a lógica de propriedade”, cada vez mais orientados para soluções de utilização como leasing, renting ou subscrição sobretudo entre as gerações mais novas.

Num contexto de maior concorrência global, com a entrada de novos players chineses, defende que a competição é um motor de inovação, alertando para a necessidade de ” garantir condições de equidade competitiva”.

Ricardo Vieira sublinha o papel estratégico da Autoeuropa para a economia nacional. “O T-Roc é indissociável de Portugal” e para o futuro industrial do país, destacando o seu potencial. “Portugal tem condições para ser o polo europeu da indústria automóvel”, com destaque para a nova geração do T-Roc e para a produção de novos modelos elétricos urbanos em Portugal.

Ricardo Vieira tem uma visão clara sobre o presente e o futuro da mobilidade e sobre como a Volkswagen com quase 90 anos se prepara para liderar a próxima década. A Volkswagen será cada vez mais elétrica, digital e tecnológica, entrando numa nova fase de democratização do acesso à mobilidade elétrica.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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