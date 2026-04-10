5 coisas que vão marcar o dia

É a pergunta que os automobilistas se questionam a cada sexta-feira: como vão evoluir os preços dos combustíveis na próxima semana? A Caixa Geral de Depósitos (CGD) celebra 150 anos com um Encontro Fora da Caixa em que participa o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o economista Ricardo Reis. Arranca sistema Volta que permite recuperar 10 cêntimos por garrafa reciclada. Há audições no Parlamento. E Eurostat divulga bateria de indicadores que vão desde o turismo ao imobiliário.

Combustíveis descem na próxima semana?

A trégua de duas semanas entre os EUA e Irão levou a uma queda abrupta dos preços do petróleo na quarta-feira. O impacto desvaneceu na quinta, mas com o barril de petróleo a cotar na ordem dos 100 dólares abre a porta a uma descida dos preços dos combustíveis em Portugal na próxima segunda-feira. Será?

Caixa celebra 150 anos com encontro

O Encontro Fora da Caixa vai celebrar os 150 anos do banco público, numa conferência que terá a participação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, do economista e professor Ricardo Reis e ainda do CEO da CGD, Paulo Macedo.

Garrafas e latas pagam e devolvem dez cêntimos

A partir desta sexta-feira, as garrafas e latas de bebidas comercializadas em Portugal passam a incluir um depósito adicional de cerca de dez cêntimos. Entra em vigor o sistema “Volta”, permitindo devolver garrafas de plástico e latas (até 3 litros) para receber 10 cêntimos por unidade. O valor de caução é pago na compra e devolvido através de máquinas em hiper/supermercados, resultando em vales de desconto ou reembolso.

Candidato a Provedor da Justiça no Parlamento

Tiago Antunes é ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a partir das 14h30 no âmbito da sua candidatura a Provedor da Justiça. Pelas 15h15 tem lugar a audição a Maria Oliveira para o cargo de vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Do turismo ao imobiliário, Eurostat divulga bateria de indicadores

O gabinete de estatísticas da UE divulga uma bateria de indicadores que vão desde o turismo até ao mercado imobiliário. Índice de licenças de construção (2025), noites passadas em estabelecimentos de alojamento turístico (janeiro de 2026), transporte aéreo – número de voos comerciais (março de 2026) ou comércio com a China (2025) são alguns dos dados revelados pelo Eurostat.