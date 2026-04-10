Aeroportos europeus arriscam escassez de combustível para aviões em três semanas

Os aeroportos europeus arriscam uma escassez de combustível para aviões em três semanas se o Estreito de Ormuz não for totalmente reaberto, alerta a ACI Europe, representante dos aeroportos da União Europeia.

As reservas de combustível estão a esgotar-se e, ao mesmo tempo que “o impacto da atividade militar” pressiona ainda mais o abastecimento, segundo esta associação setorial, noticia o Financial Times. A ACI Europe já alertou o comissário europeu de transportes, Apostolos Tzitzikostas, sobre “as crescentes preocupações da indústria aeroportuária em relação à disponibilidade de combustível para aviões, bem como a necessidade de monitorização e ação proativas por parte da União Europeia”, numa carta a que o jornal financeiro teve acesso.

“Se a passagem pelo Estreito de Ormuz não for retomada de forma significativa e estável nas próximas três semanas, a escassez sistémica de combustível para aviões será uma realidade para a União Europeia”, alerta a carta enviada pela ACI Europe. A aproximação da época alta do verão, “quando as viagens aéreas permitem o funcionamento de todo o ecossistema turístico do qual muitas economias dependem”, intensificou essas preocupações.

“Atualmente, não existe qualquer mapeamento, avaliação e acompanhamento da produção e disponibilidade de combustível para aviões por toda a União Europeia. Uma escassez no abastecimento prejudicaria gravemente as operações aeroportuárias e a conetividade aérea, com o risco de impactos económicos severos para as comunidades afetadas e para a Europa”, alertou o ACI Europe na mesma carta.

Alguns países asiáticos, como o Vietname, já começaram a racionar combustível para aviões devido à escassez. Até à data, a Europa não sofreu com a falta generalizada de combustível, embora os preços do combustível tenham duplicado e as companhias aéreas tenham alertado para cancelamentos de voos. Quatro aeroportos italianos impuseram restrições no uso de combustível, mas segundo o jornal financeiro, a situação não se deveu ao bloqueio de Ormuz, mas sim a uma falha de fornecimento de um operador.