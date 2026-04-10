Arábia Saudita lança o satélite «Shams» na missão Artemis II e reforça o seu compromisso com o espaço

A Arábia Saudita marcou um marco no seu desenvolvimento científico e tecnológico com o lançamento do satélite «Shams», o primeiro do país dedicado ao estudo do clima espacial e que faz parte da missão internacional Artemis II liderada pela NASA.

O satélite, desenvolvido pela Agência Espacial Saudita (SSA), foi lançado a bordo do foguetão Space Launch System (SLS) e já estabeleceu com sucesso a comunicação inicial. Com este passo, a Arábia Saudita torna-se o primeiro país árabe a participar no programa Artemis, que representa o regresso do ser humano às proximidades da Lua e procura lançar as bases para futuras missões a Marte.

O «Shams» irá operar numa órbita que lhe permitirá recolher dados essenciais sobre a atividade solar e a radiação no espaço. A missão centra-se em quatro áreas principais: a radiação espacial, os raios X solares, o campo magnético terrestre e as partículas solares de alta energia. Esta informação contribuirá para melhorar a segurança e a fiabilidade de setores estratégicos como as comunicações, a aviação e a navegação.

A participação saudita na Artemis II reforça a sua integração nos grandes programas internacionais de exploração espacial. O programa Artemis, impulsionado pela NASA e por parceiros globais, representa a nova etapa da exploração lunar após mais de cinco décadas e constitui um passo fundamental para missões tripuladas mais distantes.

Neste contexto, o satélite saudita faz parte da carga científica da missão, fornecendo dados relevantes para a investigação do ambiente espacial e a proteção de infraestruturas e astronautas.

VISÃO 2030

O projeto insere-se nos objetivos da Visão 2030, a estratégia nacional para diversificar a economia saudita e desenvolver setores de elevado valor acrescentado. Mais concretamente, a missão está ligada ao Programa Nacional de Desenvolvimento Industrial e Logístico (NIDLP), que visa impulsionar a localização de tecnologias avançadas e reforçar as capacidades industriais do país.

O desenvolvimento local do satélite por talentos sauditas reflete o avanço do país rumo a uma economia baseada no conhecimento e na inovação, ao mesmo tempo que consolida o seu papel como parceiro ativo na cooperação científica internacional.

Com o lançamento do «Shams», a Arábia Saudita dá um passo decisivo para se posicionar no setor espacial global, combinando investigação científica, colaboração internacional e desenvolvimento tecnológico em linha com os seus objetivos estratégicos para o futuro.