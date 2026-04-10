Banco de Portugal doa 100 mil euros para apoiar projetos de reconstrução nas zonas afetadas pelo mau tempo
Supervisor assinou um protocolo com a Estrutura de Missão que visa apoiar projetos de reconstrução nas zonas afetadas pelo mau tempo.
O Banco de Portugal vai conceder um donativo institucional de 100 mil euros para financiar um ou mais projetos de reconstrução nas zonas afetadas pelo mau tempo, adiantou a instituição ao ECO.
O donativo é concedido ao abrigo de um protocolo de apoio à reconstrução dos territórios afetados pelas tempestades, que o supervisor liderado por Álvaro Santos Pereira assinou esta semana com a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro.
A assinatura teve lugar no dia 7 de abril em Tomar, com o Banco de Portugal a ser representado pelo vice-governador Luís Máximo dos Santos, numa cerimónia que contou com Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Os danos provocados pelo comboio das tempestades deverão ascender a mais de seis mil milhões de euros, segundo o presidente da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes.
Em comunicado, o banco central salientou que, “enquanto instituição ao serviço dos cidadãos, mobilizou e continuará a mobilizar esforços, no âmbito da sua missão e da sua política de responsabilidade social, para contribuir para a reconstrução e a resiliência das regiões afetadas por fenómenos meteorológicos severos”.
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