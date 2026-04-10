Bosch Braga investe até 30 milhões para duplicar produção de radares

A unidade da Bosch em Braga, que pertence à divisão mobility electronics, investiu entre 25 a 30 milhões de euros para duplicar a capacidade de produção dos radares sensores. “Braga será, a partir deste ano, a fábrica da multinacional que mais produz radares a nível mundial”, garante Carlos Jardim, administrador da Bosch em Braga.

Para alcançar esta meta, a multinacional alemã duplicou a capacidade de produção, passando de três para seis linhas de produção. O ano passado, a fábrica tinha uma capacidade instalada de 5,5 milhões de radares, número que, com este investimento, realizado no ano passado, sobe para dez milhões.

Os níveis de produção já refletem este reforço. “Só nos primeiros três meses do ano produzimos na fábrica de Braga 40% do volume total registado em 2025”, destaca Maria Oliveira, diretora de produção do Radar. Só em março produziram quase um milhão de unidades da geração 5 plus.

A diretora de produção destaca ainda que, por dia, são processadas entre 60 e 80 paletes, que seguem para mais de 20 clientes a nível mundial.

“Os radares são uma peça muito importante na mudança de portefólio da fábrica de Braga“, refere Maria Oliveira, reforçando as palavras do administrador: “Vamos ser a fábrica que mais vai produzir radares dentro do grupo Bosch.”

No final deste ano, a fábrica de Braga vai iniciar a produção em massa de um radar interior destinado a prevenir o esquecimento de bebés dentro dos automóveis, o cabin sensing. “Este radar vai detetar a presença de ocupantes e alertar o condutor, ajudando a evitar mortes de bebés no interior das viaturas”, revela Nuno Ribeiro, program manager da Bosch Braga. Em 2027, será lançado a partir da fábrica bracarense a geração 7 de radares, seguindo-se, no ano seguinte, a versão gen 7 premium.

A unidade de Braga iniciou a produção de radares em 2022, com a geração 5, e desde então já produziu 17,5 milhões de unidades para marcas como BMW, Honda, Nissan e BYD.

No total, o projeto Radar envolve cerca de 200 colaboradores, distribuídos pelas áreas de investigação, produção e industrialização de linhas de produção.