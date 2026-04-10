Direto Cessar-fogo no Médio Oriente preso por um fio. Estreito de Ormuz continua encerrado antes do arranque das negociações
No dia em que arrancam as negociações entre EUA e Irão em Islamabad, Estreito de Ormuz permanece encerrado, enquanto Israel continua ataques ao Líbano. Trump acusa Teerão de violar acordo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cessar-fogo no Médio Oriente preso por um fio. Estreito de Ormuz continua encerrado antes do arranque das negociações
{{ noCommentsLabel }}