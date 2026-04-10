clubes da LALIGA HYPERMOTION olham para o exterior para diversificar as suas receitas e reforçar a sua marca

Cada vez mais clubes reforçam a sua presença em mercados estrangeiros para construir um modelo de negócio que não dependa exclusivamente dos resultados desportivos, como é o caso de equipas como o Real Sporting ou o RC Deportivo.

Os rojiblancos celebram 120 anos de história com um dos seus maiores trunfos intacto: a sua grande capacidade de gerar talento. A sua Cidade Desportiva de Mareo, inaugurada em 1978, foi durante décadas uma referência na formação em Espanha e na Europa e, com a chegada dos fundos CVC, no âmbito do plano LALIGA IMPULSO, permitiu investir cerca de 17 milhões de euros nas suas instalações. A remodelação incluiu campos, relvados, balneários e novos espaços, como uma residência internacional, cabanas para programas nacionais e internacionais e um Sports Bar como nova linha de negócio.

Por trás desta transformação está também uma visão empresarial liderada pela presidência do clube, que conta com experiência no desenvolvimento de jogadores em ambientes onde o futebol representa uma oportunidade real de educação e futuro. Essa filosofia é agora transferida para Gijón através da Academia Internacional, um projeto que combina alto rendimento desportivo, programas educativos e turismo desportivo para famílias.

A chegada do Grupo Orlegi ao Real Sporting representou «uma nova perspetiva», explica o vice-presidente executivo David Guerra. «Um clube como o nosso precisa de maximizar as receitas através de diferentes vias para ser mais competitivo em campo. É um ciclo: gera-se mais, é-se eficiente em termos de custos e reinveste-se na equipa», acrescenta o dirigente.

A partir da próxima época, todos os projetos desportivos do clube serão agrupados sob a marca Academia Internacional. «Existem 46 milhões de mexicano-americanos nos Estados Unidos. Isso, combinado com o poder de compra desse mercado e as nossas conexões, torna-se uma linha estratégica muito importante», acrescenta Guerra, cujo objetivo a cinco ou dez anos é consolidar essa ponte entre as Astúrias e o mercado norte-americano através do Sporting Internacional, a equipa que substituirá o atual Sporting C como plataforma para jogadores internacionais e regionais.

Noutro caminho para o fortalecimento internacional encontra-se o RC Deportivo, com um nome que ressoa para além da Galiza. O seu regresso à LALIGA HYPERMOTION não foi apenas um alívio desportivo, foi também o sinal para reativar uma dimensão que o clube sabe ser um dos seus maiores trunfos.

«Elaborámos um plano estratégico com uma análise interna e externa para identificar em que mercados o Dépor poderia despertar interesse. Os mercados prioritários são a Argentina, a Venezuela e o Brasil. Mas entendemos que a internacionalização é algo transversal dentro do clube, não um departamento isolado. É também uma fonte de receitas. Temos muitos adeptos fora de Espanha, mas, de certa forma, ainda não os identificámos. Há uma conta por liquidar aí, e estamos a trabalhar nisso», comenta Alejandro Vidal, responsável Comercial e de Patrocínios do clube.

A estratégia articula-se de forma transversal com a captação e ativação de adeptos internacionais, uma forte aposta na comunicação digital orientada para o adepto no estrangeiro, o trabalho institucional com câmaras de comércio e atores locais nesses mercados, e a ativação de patrocínios com projeção internacional.

«Estamos a começar a avaliar que tipo de projetos desportivos podemos desenvolver: campus, estágios, digressões. A ideia é que, no futuro, se tornem produtos estáveis e rentáveis», destaca Manuel Hallet, diretor de Expansão e Crescimento do clube.

A todos estes pilares junta-se um ativo singular, o novo Dépor Museo & Tour. Para além de reforçar a narrativa histórica do clube e o orgulho da sua claque, o espaço funciona como zona de hospitalidade modular nos dias de jogo e como atração para os cruzeiristas e turistas que visitam A Coruña, abrindo o clube a públicos que vão muito além do sócio local.

Estas iniciativas constituem o roteiro dos clubes da LALIGA HYPERMOTION para reforçar a sua estrutura empresarial. Trata-se de um esforço para transformar o prestígio histórico em ativos tangíveis, posicionando as suas marcas num ambiente global cada vez mais competitivo.