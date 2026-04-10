⛽ Combustíveis descem na próxima semana. Gasóleo deve baixar mais de cinco cêntimos

Se precisa de atestar o depósito do automóvel, é melhor aguardar pela próxima semana. A partir da segunda-feira, prevê-se uma descida dos preços do gasóleo e da gasolina, na sequência da queda dos preços do petróleo perante o anúncio do cessar-fogo de duas semanas no Médio Oriente.

O preço do diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá baixar 5,5 cêntimos, enquanto o da gasolina deverá descer cerca de três cêntimos, de acordo com os dados enviados ao ECO pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec). Já o Automóvel Clube de Portugal (ACP) antecipa, por sua vez, que o preço do diesel poderá baixar até seis cêntimos por litro.

Caso se confirmem estas estimativas, o preço médio do gasóleo simples desce até aos 2,085 euros por litro e o valor médio da gasolina simples 95 cai para os 1,908 euros por litro. Por comparação, o preço médio do litro do gasóleo é esta sexta-feira de 2,145 euros, enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,943 euros, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O ACP ressalva que, ao dirigir-se às bombas de combustível, pode encontrar postos com preços mais elevados que o previsto, o que deve ao facto de o setor, e consequentemente a sua política de preços, ser “liberalizado”. Porém, a associação automóvel alerta também que, se no final desta sexta-feira, se verificar um maior agravamento nas cotações do crude e dos combustíveis, o aumento real poderá ser ainda maior.

“Desde que estalou a guerra no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a aplicar uma nova redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que o aumento do preço dos combustíveis seja superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços. A redução extraordinária tem um efeito cumulativo a cada semana, sempre que o aumento do preço dos combustíveis seja superior a dez cêntimos”; recorda a ACP.

Os combustíveis vão refletir, assim, a desvalorização da matéria-prima, que acumula uma queda semanal de 10%, como antecipou o ECO. A queda acontece após duas semanas consecutivas de aumentos dos preços dos combustíveis. Só no início desta semana o gasóleo subiu oito cêntimos e a gasolina 3,5 cêntimos devido ao agravamento dos preços da matéria-prima, que esteve sob pressão com a tensão geopolítica e o ultimato de Donald Trump.

(Notícia em atualização)