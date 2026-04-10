CUF aposta em Tiktok para ampliar acesso a informação de saúde credível

A presença da CUF no TikTok é acompanhada por uma campanha assente no conceito #ForYouCUF. O canal é gerido internamente, com o apoio do Co.Lab by Fullsix & Observador.

A CUF criou uma conta no TikTok, sob o conceito #ForYouCUF. O objetivo é reforçar o posicionamento da marca como fonte de informação credível numa plataforma de comunicação em crescente relevância. O canal é gerido internamente, com o apoio do Co.Lab by Fullsix & Observador.

A estratégia de conteúdos vai cruzar o rigor científico com formatos curtos e acessíveis, transformando informação em saúde em conhecimento útil, explica a empresa de cuidados de saúde, em comunicado.

A presença no TikTok é acompanhada por uma campanha assente no conceito #ForYouCUF, inspirado na lógica de personalização da “For You Page” da plataforma. Esta campanha é digital e irá estender-se também aos hospitais e clínicas CUF em suporte físico.

O lançamento na rede social conta com a participação da atriz Matilde Breyner, “cuja linguagem próxima e domínio do formato contribuem para traduzir conteúdos de saúde em registos mais naturais, leves e às vezes com humor, adequados à plataforma”, destaca a marca.

Com esta iniciativa, a CUF quer assegurar a presença de informação de saúde rigorosa e cientificamente validada nos canais onde possui uma ligação a audiências mais jovens.