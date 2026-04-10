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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 105 milhões de euros

  • ECO
  • 20:19

O jackpot desta sexta-feira é de 105 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 105 milhões de euros, decorreu sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 10 de abril:

Números: 10, 13, 14, 38 e 41

Estrelas: 6 e 9

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