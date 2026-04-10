Ex-administrador do BBVA entra na empresa de compliance financeiro Zango

A tecnológica britânica Zango AI, que desenvolve soluções de inteligência artificial (IA) aplicadas ao compliance no setor financeiro, reforçou o seu conselho consultivo (advisory board) com a entrada do gestor português Manuel Gonçalves Ferreira, que tem mais de três décadas de experiência na banca e nos mercados financeiros.

Manuel Gonçalves Ferreira teve um longo percurso profissional no BBVA, onde desempenhou funções como executive board director e managing director nas áreas de corporate e banca de investimento, mercados globais e gestão de ativos em Portugal e liderou outras entidades do grupo no país, enquanto chairman executivo da BBVA Fundos (gestão de fundos de pensões) e country manager da BBVA Mediación (corretagem de seguros).

“Acredito que a IA terá um papel determinante na forma como as instituições gerem o compliance, tornando-o mais eficiente e integrado nos processos de decisão. A Zango AI apresenta uma abordagem particularmente relevante neste contexto, ao combinar tecnologia com conhecimento regulatório”, afirmou Manuel Gonçalves Ferreira, o novo consultor da Zango AI, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

Para a empresa com sede em Londres e escritórios em Lisboa e Bengaluru, a contratação de Manuel Gonçalves Ferreira significa trazer para a Zango AI “conhecimento aprofundado do sistema financeiro e dos desafios regulatórios que hoje se colocam às mais diversas instituições do setor”.

“Força a nossa capacidade de apoiar instituições financeiras na adoção de soluções de IA aplicadas ao compliance, num momento em que o setor procura novas formas, mais rápidas e seguras, de responder à crescente complexidade e pressão regulatória”, de acordo com o CEO e cofundador da Zango AI, Ritesh Singhania.

A Zango AI tem ferramentas de compliance financeiro baseadas em IA para que as equipas de conformidade e de middle-office das empresas automatizem tarefas como monitorização regulamentar, identificação de lacunas ou gestão de políticas e controlos internos. Portugal é dos dos seus principais mercados europeus da Zango AI, que foi fundada em 2024 e conta com instituições financeiras como o Novobanco na lista de clientes, além de ter recebido investimento da Start Ventures, liderada por João Freire de Andrade.