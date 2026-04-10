Fosun estuda opções para sair do capital do BCP

A chinesa Fosun está a avaliar opções para sair do capital do BCP, do qual detém atualmente 20,45% do capital. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Expresso, salientando que, enquanto não surgir uma proposta considerada atrativa, que permita abater a dívida que tem, o grupo deverá manter a participação no banco liderado por Miguel Maya, continuando a beneficiar dos dividendos.

O Expresso adianta ainda que a posição oficial da Fosun se mantém, com fonte do BCP a afirmar que o grupo chinês se diz “muito satisfeito com o investimento”, sublinhando que o banco está hoje “mais sólido” e “mais rentável”, tendo inclusive retomado a distribuição de dividendos. No início de março, fonte oficial do grupo chinês explicava ao ECO que “a Fosun tem mantido um compromisso de longo prazo com o mercado português, apoiando ativamente o desenvolvimento das suas atividades em Portugal e reforçando continuamente as suas capacidades operacionais a nível global”.

A Fosun tornou-se acionista do BCP há quase 10 anos, em novembro de 2016, com 16,7% do capital. No início de 2017, o grupo chinês reforçou a posição para quase 30%, mas em 2023 começou a vender ações em bolsa, a que se juntou a alienação de um bloco de 5,6% em 2024, descendo assim para cerca de 20%. O grupo chinês registou prejuízos de quase três mil milhões de euros em 2025, cinco vezes mais do que em 2024, e apresenta uma dívida que ultrapassa os 30 mil milhões de euros, no âmbito de um plano de venda de ativos que tem vindo a executar desde 2023.