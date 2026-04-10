Hoje nas notícias: SNS, Fosun e multas rodoviárias

O ministro da Administração Interna defende medidas urgentes para reduzir a sinistralidade rodoviária, incluindo sanções mais pesadas, melhorias nas estradas e o fim do aviso prévio das operações stop. Conheça esta e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Governo estuda agravamento das multas rodoviárias

As 20 vítimas mortais registadas na Operação da Páscoa levaram o ministro da Administração Interna, Luís Neves, a defender mudanças urgentes na segurança rodoviária, sublinhando que é necessário agir rapidamente para reduzir os acidentes. Entre as medidas na calha estão sanções mais pesadas para comportamentos perigosos ao volante, incluindo excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool, mas também melhorias nas estradas, o fim do aviso prévio de operações stop e o avanço do plano nacional de segurança rodoviária ainda por concluir.

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Fosun estuda saída do BCP

A Fosun está a estudar a melhor forma de alienar a sua participação no BCP, atualmente em torno dos 20%, depois de ter vindo nos últimos anos a reduzir a sua posição desde o máximo próximo dos 30% alcançado anos antes. Apesar do interesse recorrente de investidores estrangeiros, a venda dependerá de uma proposta atrativa, pelo que o grupo deverá manter-se no capital enquanto continua a beneficiar dos dividendos, numa altura em que a participação já não é vista como estratégica.

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Unidades do SNS sem fundos para despesas logo em fevereiro

Doze unidades locais de saúde e institutos de oncologia ficaram sem fundos logo em fevereiro, levando várias entidades do SNS a assumir despesas sem cobertura financeira, em violação da lei. Apesar de o Ministério da Saúde considerar a situação comum no início do ano, o número de incumprimentos não era tão elevado há quase uma década, sendo explicado pelo aperto orçamental e alterações legais, entretanto aliviados por uma injeção financeira do Governo no final de março.

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Prémios por reclamar crescem 23% na Santa Casa

Em 2025, ficaram por reclamar cerca de 11,4 milhões de euros (uma subida de 23% em relação a 2024) em prémios dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um valor que resulta de prémios não levantados dentro do prazo legal. Em paralelo, a instituição registou o seu melhor resultado operacional em 17 anos, com 43,6 milhões de euros de lucro e uma entrega de 870 milhões de euros ao Estado através dos jogos sociais.

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Governo acaba com uma das três exceções à venda de medicamentos genéricos

O Governo vai eliminar uma das três exceções legais que ainda permitem aos médicos bloquear a substituição por medicamentos genéricos, retirando a chamada justificação de “continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Com esta alteração, integrada no “pacote do medicamento”, pretende-se aumentar o uso de fármacos mais baratos, reduzir a despesa pública e das famílias e manter apenas as exceções de natureza clínica, como reações adversas.

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