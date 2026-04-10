Mau tempo. Seguro exige relatório ao Governo

O Presidente da República vai exigir um relatório ao Governo que explique “preto no branco” o que realmente aconteceu no chamado comboio das tempestades que devastou o país, avisando que é “preciso tirar ilações”. Não se comprometeu a fixar datas: “Eu não vou fixar um prazo para se apresentar esse relatório, mas isso é devido ao país”. E apelou às “seguradoras para “acelerarem aquilo que é a validação dos relatórios que os peritos já fizeram”.

“Será um relatório geral, como queiram chamar-lhe, para que, de facto, o país possa confrontar-se com a realidade e com lucidez, e em função dos recursos que tem, e para se organizar melhor a capacidade de resposta” às intempéries, esclareceu as finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro”, afirmou o chefe de Estado, na sua declaração final na Marinha Grande, Leiria, depois de cinco dias intensos da sua primeira Presidência Aberta.

“Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento também que explique verdadeiramente o que é que se passou nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro”, defendeu António José Seguro, em jeito de balanço desta semana.

(em atualização)