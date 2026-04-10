Micra regressa ao mercado em versão 100% elétrica

O Nissan Micra está de volta ao mercado português, agora numa sexta geração totalmente elétrica, com preço de entrada nos 27.750 euros e uma estratégia assumida de captação de clientes particulares. Segundo a marca, o novo modelo estará disponível com duas opções de bateria, de 40 kWh e 52 kWh, autonomias até 415 quilómetros, uma campanha de lançamento com prestações a partir de 199 euros por mês e cinco anos de garantia.

Na apresentação do novo modelo esta semana, em Lisboa, Pedro Sá, COO da Nissan, deixou claro que a ambição vai além de reforçar a oferta elétrica da marca. “Acho que o Micra vai começar a despertar o interesse do cliente particular”, afirmou, sublinhando uma mudança num mercado que tem sido dominado pelos elétricos vendidos a empresas.

















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Esse é, aliás, um dos pontos centrais do posicionamento do novo Micra. Para Pedro Sá, “as marcas vão começar a ter ofertas acessíveis ao cliente particular”, numa fase em que os elétricos do segmento B podem ajudar a alargar a base de compradores. O responsável acrescentou ainda que este tipo de viaturas “de valor mais acessível” poderá acelerar a eletrificação junto de mais clientes, contribuindo para o esforço nacional de descarbonização.

Uma proposta recheada de tecnologia

A Nissan volta a apostar num utilitário compacto, com menos de quatro metros de comprimento, bagageira de 326 litros e uma proposta tecnológica reforçada. O novo Micra traz muito equipamento de série, como Google Maps integrado no sistema NissanConnect, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, além de um conjunto alargado de sistemas de assistência à condução. Entre eles, destaque para o ProPilot, travagem de emergência e alerta de ângulo morto.

Mas é na capacidade elétrica que o Micra guarda argumentos de peso, oferecendo duas versões. Uma delas conta com bateria de 40kWh que garante até 317 quilómetros de autonomia, enquanto a de 52 kWh anuncia a possibilidade de atingir os 415 quilómetros.

O carregamento rápido de 15% a 80% pode ser feito em cerca de 30 minutos, segundo a marca, que destaca ainda a presença de bomba de calor e tecnologia V2L para alimentar dispositivos externos – na prática, trata-se de uma tomada que permite usar o veículo como fonte de alimentação para carregamento de dispositivos como computadores portáteis, por exemplo.

O foco da estratégia comercial está na redução da hesitação de quem ainda olha com reservas para a mobilidade elétrica. “Temos um produto que é acessível, que é qualitativo, que é atrativo. Vamos lançá-lo com uma proposta de valor que, de facto, fomente quem está indeciso ou quem está curioso a experimentar”, afirma Pedro Sá.

A Nissan acredita mesmo que o peso dos elétricos no segmento B vai continuar a crescer em Portugal. “Cada vez há mais viaturas disponíveis, portanto é uma questão de tempo”, disse Pedro Sá, antecipando que este mercado poderá aproximar-se dos 25% de quota para veículos elétricos.

O regresso do Micra, agora em versão 100% elétrica e carregado de equipamento de série, ajuda a captar clientes para o segmento B, sobretudo pelos preços competitivos que arrancam nos 27.750 euros.