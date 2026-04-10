Omnicom ganha conta global de meios da IBM

A WPP Media, que detinha a conta, decidiu não participar no concurso. Já a Ogilvy, do grupo WPP Creative, tinha decidido no final de março pôr fim à sua parceria criativa de 32 anos com a IBM.

A empresa tecnológica IBM atribuiu a sua conta global de meios à Omnicom, abrangendo os mercados americanos, EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e Ásia-Pacífico — incluindo o Japão.

De acordo com a notícia avançada pela Campaign, a Publicis chegou à última ronda do concurso. Já a WPP Media, que detinha a conta, decidiu não participar. A Omnicom recusou comentar a vitória.

O investimento global da IBM em meios totalizou 190 milhões de dólares (cerca de 162 milhões de euros) em 2025, uma queda face aos 330 milhões de dólares (281 milhões de euros) registados no ano anterior, de acordo com as estimativas da COMvergence.

Em março, a Ogilvy, parte da WPP Creative, tinha decidido também pôr fim à parceria criativa com a IBM após 32 anos. De acordo com a mesma publicação, uma fonte próxima do processo destaca que se tratou de uma decisão estratégica decorrente de fricções prolongadas na balança comercial entre a WPP e a IBM, e não de um reflexo da parceria criativa.

A conquista da IBM reforça o ciclo de novos negócios conquistados pela Omnicom. Em março, a rede já tinha assegurado a conta global de meios da Dyson — cujo investimento está estimado em 502 milhões de dólares (428 milhões de euros).