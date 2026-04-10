Rock in Rio Lisboa e Opticalia lançam linha de óculos para ver o mundo em modo festival

"Com esta coleção, quisemos que os óculos fossem o verdadeiro veículo da energia do Rock in Rio Lisboa para o dia a dia de cada pessoa", afirma António Alves, diretor-geral da Opticalia Portugal.

O Rock in Rio Lisboa e a Opticalia uniram-se para lançar a Coleção Rock in Rio Eyewear, uma linha de óculos que pretende transportar o universo do festival de música para um design contemporâneo e com espírito rock.

“Mais do que uma coleção, a Rock in Rio Eyewear convida a adotar uma nova atitude, inspirada pela energia da música, da liberdade criativa e do poder da vida ao vivo e em conjunto que define o espírito do Rock in Rio Lisboa, convidando todo o público a ver o mundo em modo festival”, explicam as duas marcas, em comunicado.

A coleção integra um total de 96 referências e apresenta-se em duas linhas distintas — Mundo e Lisboa. Ambas com caixas personalizadas Rock in Rio, de diferentes cores, preto e encarnado e com um pano de limpeza personalizado com uma frase inspiradora, dentro de cada caixa.

A Linha Mundo representa o lado mais internacional e premium da coleção, inspirando-se nas grandes estrelas globais da música. Já a Linha Lisboa traduz uma vertente mais urbana e acessível, mantendo o ADN rock.

“Com esta coleção, quisemos que os óculos fossem o verdadeiro veículo da energia do Rock in Rio Lisboa para o dia a dia de cada pessoa. Mais do que um acessório de moda, estes modelos transportam a atitude, a liberdade e a vibração única do festival para fora do recinto”, afirma António Alves, diretor-geral da Opticalia Portugal.

“Para nós, é um verdadeiro privilégio poder fazer parte do dia a dia dos nossos fãs, levando connosco os valores que definem o Rock in Rio Lisboa — liberdade, autenticidade e a nossa forma única de ver o mundo. Esta coleção nasce dessa ligação especial e da parceria com a Opticalia, que deu vida a estes modelos inspirados na energia do festival, pensados para que cada pessoa possa expressar quem é, dentro e fora do recinto“, destaca, por sua vez, Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

A linha Rock in Rio Eyewear vai estar disponível, a partir de dia 1 de abril, em exclusivo, nas 240 lojas Opticalia em Portugal. No total serão produzidos 11.500 óculos desta coleção exclusiva.