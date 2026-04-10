Seguro vai reunir-se “muito brevemente” com todos os parceiros sociais

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou hoje que “muito brevemente” vai reunir-se com os todos parceiros sociais, assegurando que tem estado a acompanhar a evolução de todo o processo das alterações à lei laboral.

No último dia da Presidência Aberta, António José Seguro fazia um passeio pelo paredão da Praia da Vieira, Leiria, muito afetada pelo mau tempo, onde tinha uma delegação da CGTP a aguardá-lo, com uma tarja, pedindo uma reunião ao chefe de Estado sobre as alterações à lei laboral, em relação à qual dizem que tem “havido uma tentativa” de afastar aquela central sindical.

“Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a correção e a objetividade com que coloca as suas preocupações e aquilo que são as reivindicações da CGTP. Em segundo lugar, dizer-lhe que vai ser marcada muito brevemente uma reunião minha com os parceiros sociais, portanto, todos os parceiros sociais, onde naturalmente a CGTP tem assento por direito próprio”, respondeu o Presidente da República.

Na quinta-feira, o secretariado nacional da UGT rejeitou, por unanimidade, a proposta de revisão da lei do trabalho. Ainda assim, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que ainda acredita num possível acordo, ainda que avise que as negociações não deverão ter um “grande prolongamento”.