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Stefano Gabbana deixa presidência da Dolce & Gabbana em vésperas de novas negociações com bancos

 ECO IA,

Stefano Gabbana demitiu-se do cargo de chairman da Dolce & Gabbana e está a avaliar opções para a sua participação na empresa italiana de moda,

Stefano Gabbana deixou a presidência da Dolce & Gabbana em dezembro e está a avaliar opções para a sua participação de cerca de 40% na casa de moda italiana, numa altura em que a empresa se prepara para uma nova ronda de negociações com os bancos credores, avançou a Bloomberg (acesso pago, em inglês).

Segundo a agência, Alfonso Dolce, irmão de Domenico Dolce e atual CEO, assumiu a presidência em janeiro, de acordo com um registo societário em Itália. A mesma informação refere que a companhia, pressionada pela desaceleração prolongada do setor do luxo e pela incerteza gerada pela guerra no Irão, viu os resultados serem afetados, o que dificultou o cumprimento das condições associadas à dívida.

De acordo com a Bloomberg, os bancos estarão a pedir uma injeção de até 150 milhões de euros no âmbito de um refinanciamento mais alargado de 450 milhões de euros de dívida. Para obter esses fundos, a empresa estará a ponderar a venda de ativos imobiliários e a renovação de licenças. No mês passado, a Bloomberg já tinha noticiado que a Dolce & Gabbana estava a ser assessorada pela Rothschild & Co.

A empresa deverá nomear Stefano Cantino, antigo CEO da Gucci, para um cargo de topo na gestão. Fundada em 1985, a Dolce & Gabbana tem procurado manter-se independente, apesar da pressão sobre o luxo italiano, através da expansão para áreas como beleza, imobiliário e hotelaria. No ano passado, no âmbito de um acordo com a banca, refinanciou a dívida até fevereiro de 2030 e levantou 150 milhões de euros em novo financiamento para apoiar essa estratégia.

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