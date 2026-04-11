Dono de resort de luxo em Vilamoura adquire posição maioritária da plataforma Casa Collective

O grupo de hospitalidade Domes Resorts tornou-se acionista maioritário da Casa Collective, após acordo com a Goldman Sachs.

A Domes Resorts celebrou um acordo com a Goldman Sachs para adquirir a Casa Collective, plataforma de hospitalidade responsável pelas marcas Cook’s Club e Casa Cook, divulgou o grupo de hospitality em comunicado.

A transação marca uma nova fase de crescimento da plataforma de hospitalidade, que atualmente gere um portefólio de 13 hotéis em vários destinos, servindo de base para a entrada em novos mercados, de acordo com a mesma fonte.

Como resultado do acordo, está prevista a integração de quatro novas unidades, bem como o desenvolvimento de vários projetos em avaliação, com foco em destinos de lazer e grandes cidades internacionais.

A estratégia passa pelo reforço de parcerias através de modelos de ‘franchising’, gestão e co-investimento, refere o comunicado.

A Casa Collective continuará a operar de forma autónoma, mantendo a identidade das marcas, mas beneficiando do acesso a capital, capacidade operacional e experiência de desenvolvimento da Domes Resorts.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Domes Resorts, George P. Spanos, afirmou que o objetivo passa por “proporcionar aos proprietários e parceiros hoteleiros uma plataforma sólida e fiável para o crescimento”, preservando simultaneamente o caráter distintivo de cada marca.

O empresário Remo Masala, ligado ao desenvolvimento das marcas Cook’s Club e Casa Cook, entra também na estrutura acionista, assumindo funções como parceiro estratégico e criativo.

Fundada em 2008, a Domes Resorts opera atualmente 21 hotéis de cinco estrelas em 14 destinos na Europa, incluindo Portugal, posicionando-se nos segmentos ‘upper upscale’ e luxo.

Já a Casa Collective é uma plataforma de hospitalidade que reúne conceitos distintos de hotéis ‘lifestyle’, incluindo Cook’s Club, Casa Cook e a futura marca XIA.