ECO Quiz. A UGT chumbou a proposta de revisão da lei do trabalho?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
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Oito meses e 53 reuniões depois, ainda não há fim à vista para a negociação da reforma da lei do trabalho. Entre chumbos e impaciências, a porta ainda não está definitivamente fechada.
Já o acordo fechado esta semana entre os EUA e o Irão teve impactos imediatos nos mercados, com várias reações internacionais, e começou a abrir caminho à tão esperada reabertura do Estreito de Ormuz, fechado à navegação há mais de um mês.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
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