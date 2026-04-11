ECO Quiz. A UGT chumbou a proposta de revisão da lei do trabalho?

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Oito meses e 53 reuniões depois, ainda não há fim à vista para a negociação da reforma da lei do trabalho. Entre chumbos e impaciências, a porta ainda não está definitivamente fechada.

Já o acordo fechado esta semana entre os EUA e o Irão teve impactos imediatos nos mercados, com várias reações internacionais, e começou a abrir caminho à tão esperada reabertura do Estreito de Ormuz, fechado à navegação há mais de um mês.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.