Ataque ao Irão

Direto Negociações EUA-Irão para a paz já começaram

  • ECO
  • 10:34

As equipas de negociação dos EUA e Irão já estão no Paquistão para negociar um acordo de paz, após o cessar-fogo de duas semanas.

As equipas de negociação dos Estados Unidos e do Irão já estão no Paquistão para negociar um acordo de paz, depois de terem acordado um cessar-fogo de duas semanas, que pausou o conflito de seis semanas entre os dois países. Mas negociações arrancam com Teerão a referir que o arranque das negociações está dependente de cessar-fogo se estender ao Líbano e do levantamento do congelamento dos ativos iranianos no estrangeiro. JD Vance lidera a equipa americana e a delegação iraniana pelo porta-voz do Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Negociações EUA-Irão para a paz já começaram

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Artemis conclui missão com sucesso meio século após a Apollo

Lusa,

"Isto é apenas o começo. Vamos continuar a fazer isto com frequência, até aterrarmos na Lua em 2028 para lá construir uma base", diz Jared Isaacman, administrador da NASA.