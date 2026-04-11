Negociações EUA-Irão para a paz já começaram

As equipas de negociação dos Estados Unidos e do Irão já estão no Paquistão para negociar um acordo de paz, depois de terem acordado um cessar-fogo de duas semanas, que pausou o conflito de seis semanas entre os dois países. Mas negociações arrancam com Teerão a referir que o arranque das negociações está dependente de cessar-fogo se estender ao Líbano e do levantamento do congelamento dos ativos iranianos no estrangeiro. JD Vance lidera a equipa americana e a delegação iraniana pelo porta-voz do Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf.

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