Governo apoia com cerca de 32 milhões do PRR armazenamento de energia e gases renováveis
"Estamos a acelerar a capacidade do sistema elétrico para integrar mais energias renováveis com segurança e eficiência, garantindo resposta aos novos desafios energéticos", diz ministra do Ambiente.
O Governo anunciou hoje um reforço de 20 milhões de euros no apoio a projetos de armazenamento de energia e de 11,9 milhões para hidrogénio e gases renováveis, no âmbito da revisão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
“No caso do armazenamento, a dotação do investimento dedicado à flexibilidade da rede elétrica foi aumentada de 160 milhões para 180 milhões de euros, reforçando a capacidade de resposta do sistema elétrico nacional aos desafios associados à crescente integração de energias renováveis”, avançou o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.
Paralelamente, o prazo para apresentação de projetos de investimento em sistemas de armazenamento em baterias, no âmbito das candidaturas ao aviso “Flexibilidade de Rede e Armazenamento” foi alargado até 23 de abril.
Já no domínio do hidrogénio e dos gases renováveis, a revisão do PRR prevê um reforço de 11,9 milhões de euros.
“Estamos a acelerar a capacidade do sistema elétrico para integrar mais energias renováveis com segurança e eficiência, garantindo resposta aos novos desafios energéticos”, referiu a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada na mesma nota.
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