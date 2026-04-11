Guerra na Europa

Zelensky avisa que retaliará qualquer violação do cessar-fogo

  • Lusa
  • 11:30

"Um cessar-fogo na Páscoa poderá ser também o início de um movimento real rumo à paz — a nossa parte já fez a proposta nesse sentido", diz Zelensky.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que vai respeitar o cessar-fogo com início previsto para esta tarde, dia da Páscoa Ortodoxa, mas avisou que retaliará na mesma medida qualquer violação russa à trégua.

“A Ucrânia respeitará o cessar-fogo e retaliará rigorosamente na mesma medida. A ausência de ataques aéreos, terrestres e navais russos significa que não haverá resposta da nossa parte”, lê-se numa mensagem do presidente ucraniano publicada no X.

O cessar-fogo tem início previsto às 16:00 locais (14:00 em Lisboa) e deverá durar até ao final de domingo.

Zelensky enfatizou que “a Páscoa deve ser um período de silêncio e segurança”, mas garantiu que “o exército ucraniano está preparado para qualquer desenvolvimento na linha da frente”. “Um cessar-fogo na Páscoa poderá ser também o início de um movimento real rumo à paz — a nossa parte já fez a proposta nesse sentido”, acrescentou.

 

Segundo o chefe de Estado, estas posições, incluindo a possível extensão do cessar-fogo além do período da Páscoa, já foram comunicadas ao lado russo.

Com a guerra na Ucrânia em segundo plano devido ao conflito no Médio Oriente, as negociações entre as partes não têm conhecido avanços nas últimas semanas.

A última ronda trilateral foi realizada em Genebra, Suíça, em 17 e 18 de fevereiro, e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.

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