Capital Verde

Áustria ativa ajudas à fatura da eletricidade da indústria sem esperar pela UE

  • Lusa
  • 11:53

O Governo austríaco vai ativar ajudas à fatura da eletricidade às indústrias a partir de segunda-feira, culpando a "burocracia interminável" da União Europeia pelo atraso de um pacote comum.

O Governo austríaco vai ativar ajudas à fatura da eletricidade às indústrias a partir de segunda-feira, culpando a “burocracia interminável” da União Europeia pelo atraso de um pacote comum de apoios, segundo o ministro da Economia. “Não vamos esperar mais pela aprovação da UE. A autorização da UE para o subsídio à eletricidade industrial tem sido adiada semana após semana“, criticou o ministro da Economia, Wolfgang Hattmannsdorfer, do Partido Conservador, em comunicado citado pela agência Efe.

O ministro afirmou que a “burocracia interminável” está a dificultar o investimento e a atividade na indústria europeia e pediu uma decisão mais rápida. Assim, o ministério abrirá o portal de candidatura ao auxílio na segunda-feira, com 150 milhões de euros atribuídos para este ano e retroativamente a 2025.

Os subsídios destinam-se a empresas de todas as dimensões que produzam papel, ferro em bruto, aço e ligas ferrosas e que consumam mais de um gigawatt/hora de eletricidade por ano. Além disso, a empresa deve apresentar uma auditoria energética e um plano de gestão ambiental, e alocar pelo menos 80% do auxílio à melhoria da eficiência energética na sua produção.

O ministério espera que cerca de 60 empresas, empregando 30.000 pessoas, solicitem este auxílio.

A 20 de março, os líderes da União Europeia instaram a Comissão Europeia a “apresentar sem demora” medidas para lidar com os atuais preços do petróleo e do gás, que dispararam desde o início da guerra no Médio Oriente, e para reduzir as faturas de eletricidade da indústria da UE.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Áustria ativa ajudas à fatura da eletricidade da indústria sem esperar pela UE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

FMI volta a reunir com sensação de ‘déjà vu’

ECO IA,

As reuniões da Primavera do FMI decorrem em Washington, entre os dias 13 e 18 deste mês, com o conflito entre os EUA e o Irão no centro da agenda,