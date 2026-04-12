Áustria ativa ajudas à fatura da eletricidade da indústria sem esperar pela UE

O Governo austríaco vai ativar ajudas à fatura da eletricidade às indústrias a partir de segunda-feira, culpando a “burocracia interminável” da União Europeia pelo atraso de um pacote comum de apoios, segundo o ministro da Economia. “Não vamos esperar mais pela aprovação da UE. A autorização da UE para o subsídio à eletricidade industrial tem sido adiada semana após semana“, criticou o ministro da Economia, Wolfgang Hattmannsdorfer, do Partido Conservador, em comunicado citado pela agência Efe.

O ministro afirmou que a “burocracia interminável” está a dificultar o investimento e a atividade na indústria europeia e pediu uma decisão mais rápida. Assim, o ministério abrirá o portal de candidatura ao auxílio na segunda-feira, com 150 milhões de euros atribuídos para este ano e retroativamente a 2025.

Os subsídios destinam-se a empresas de todas as dimensões que produzam papel, ferro em bruto, aço e ligas ferrosas e que consumam mais de um gigawatt/hora de eletricidade por ano. Além disso, a empresa deve apresentar uma auditoria energética e um plano de gestão ambiental, e alocar pelo menos 80% do auxílio à melhoria da eficiência energética na sua produção.

O ministério espera que cerca de 60 empresas, empregando 30.000 pessoas, solicitem este auxílio.

A 20 de março, os líderes da União Europeia instaram a Comissão Europeia a “apresentar sem demora” medidas para lidar com os atuais preços do petróleo e do gás, que dispararam desde o início da guerra no Médio Oriente, e para reduzir as faturas de eletricidade da indústria da UE.